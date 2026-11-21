كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام عدد من الأشخاص بالتعدى عليه بالسب والضرب وتهديده بإلحاق الأذى به والإستيلاء على مسكنه وتحطيم محتوياته بالبحيرة.



بالفحص تبين وجود خلافات حول الميراث بين طرف أول: (القائم على النشر ) وطرف ثان: (والد القائم على النشر وشقيقيه ونجلى شقيقتيه) جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة ، قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب والسب "محرر بشأنها عدة محاضر" .. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها ، وتولت النيابة العامة التحقيق.









