استقرت أسعار البنزين والسولار في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026، داخل محطات الوقود، بالتزامن مع استمرار العمل بقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، الذي يقضي بالإبقاء على أسعار الوقود دون تعديل أو تغيير، حيث سجل سعر لتر بنزين 95 نحو 24 جنيهًا، بينما بلغ سعر بنزين 92 نحو 22.25 جنيه للتر، وسجل بنزين 80 نحو 20.75 جنيه للتر، في حين وصل سعر لتر السولار إلى 20.50 جنيه.

وتواصل أسعار أسطوانات البوتاجاز العمل بالمستويات المعلنة، إذ بلغ سعر الأسطوانة المنزلية وزن 12.5 كجم نحو 275 جنيهًا، بينما سجلت الأسطوانة التجارية وزن 25 كجم نحو 550 جنيهًا.

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وتحظى أسعار البنزين والسولار باهتمام واسع من المواطنين، نظرًا لارتباطها المباشر بتكاليف النقل والمواصلات، وانعكاساتها على أسعار السلع والخدمات، فضلًا عن تأثيرها في المصروفات اليومية للأسر والأنشطة التجارية المختلفة.

وفي هذا السياق، تستمر متابعة أسعار المنتجات البترولية داخل السوق المحلية، في ظل تطبيق آلية التسعير التلقائي التي تعتمد على مراجعة عدد من المحددات الاقتصادية، وفي مقدمتها التغيرات في سعر الصرف وأسعار النفط العالمية.

ما أسعار البنزين اليوم في محطات الوقود المصرية؟

جاءت أسعار أنواع البنزين المختلفة داخل محطات الوقود اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026، وفق القائمة الرسمية الواردة في البيانات المعلنة، دون تغيير عن مستويات الأسعار المطبقة حاليًا.

وتختلف أسعار البنزين بحسب نوع الوقود ودرجة الأوكتان، وتتمثل الأسعار المعلنة فيما يأتي.

سعر بنزين 95 اليوم

سجل سعر لتر بنزين 95 خلال تعاملات اليوم نحو 24 جنيهًا، وفق الأسعار المعلنة داخل محطات الوقود، ويأتي هذا السعر ضمن قائمة المنتجات البترولية التي يستمر العمل بأسعارها دون تعديل.

سعر بنزين 92 اليوم

بلغ سعر لتر بنزين 92 نحو 22.25 جنيه داخل محطات الوقود، ليواصل العمل بالسعر المعلن في إطار قرار تثبيت أسعار المنتجات البترولية.

سعر بنزين 80 اليوم

وصل سعر لتر بنزين 80 إلى نحو 20.75 جنيه خلال تعاملات اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026، وفق قائمة أسعار الوقود المطبقة داخل محطات التموين.

كم يبلغ سعر السولار اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026؟

سجل سعر لتر السولار اليوم نحو 20.50 جنيه داخل محطات الوقود، بالتزامن مع استمرار تطبيق قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بالإبقاء على الأسعار دون تغيير.

ويحظى السولار بأهمية كبيرة في متابعة سوق الوقود، نظرًا لارتباطه بتكاليف النقل والمواصلات، وتأثيره في تكلفة تشغيل العديد من الأنشطة المرتبطة بنقل السلع والخدمات، وهو ما يجعل استقرار سعره من الموضوعات التي تحظى باهتمام المواطنين ومختلف القطاعات الاقتصادية.

ما أسعار أسطوانات البوتاجاز اليوم في مصر؟

تواصل أسعار أسطوانات البوتاجاز العمل بالمستويات المعلنة، وفق الأسعار الواردة في القائمة الحالية، وتشمل الأسطوانات المنزلية والتجارية، وجاءت الأسعار على النحو الآتي.

سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية وزن 12.5 كجم: 275 جنيهًا.

سعر أسطوانة البوتاجاز التجارية وزن 25 كجم: 550 جنيهًا.

وتأتي متابعة أسعار أسطوانات البوتاجاز ضمن اهتمامات المواطنين اليومية، باعتبارها من المنتجات الأساسية المستخدمة في المنازل والأنشطة التجارية، ولذلك تحظى الأسعار المعلنة لها بمتابعة مستمرة إلى جانب أسعار البنزين والسولار.

لماذا استقرت أسعار البنزين والسولار في مصر؟

يرتبط استقرار أسعار البنزين والسولار اليوم باستمرار تطبيق قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، التي أعلنت في وقت سابق الإبقاء على أسعار المنتجات البترولية دون تعديل أو تغيير، بعد مراجعة المحددات الاقتصادية المرتبطة بآلية التسعير.

وأوضحت اللجنة في بيان سابق أن قرار تثبيت الأسعار جاء بعد مراجعة التغيرات في سعر الصرف وسعر برميل خام برنت خلال الربع الممتد من شهر يوليو حتى سبتمبر 2026، مقارنة بالربع السابق، مع دراسة هذه المتغيرات وفقًا للمحددات التي تقوم عليها آلية التسعير التلقائي.

وجاء في بيان اللجنة: «بمراجعة المحددات الخاصة بآلية التسعير التلقائي وأهمها التغيرات في سعر الصرف وسعر برميل خام برنت خلال الربع الممتد من شهر يوليو حتى سبتمبر 2026 مقارنة بالربع السابق وقررت في ضوء تلك المحددات الإبقاء على أسعار المنتجات البترولية دون تعديل أو تغيير».

ويعكس هذا القرار استمرار العمل بآلية مراجعة أسعار الوقود وفقًا للمحددات الاقتصادية المعتمدة، مع الإبقاء على الأسعار المطبقة دون إجراء تعديلات جديدة وفق القرار المشار إليه.

ماذا قرر مجلس الوزراء بشأن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية؟

سبق أن قرر مجلس الوزراء استئناف عمل لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، لتتولى مراجعة التطورات المحلية والدولية التي تؤثر في معادلة تسعير المنتجات البترولية، ودراسة المتغيرات المرتبطة بأسعار الوقود في الأسواق العالمية.

وفي إطار هذه المراجعة، أخذت اللجنة في الاعتبار تطورات أسعار المنتجات البترولية عالميًّا، إلى جانب الإجراءات السعرية التي سبق اتخاذها طوال الفترة الماضية، وذلك قبل اتخاذ قرارها بشأن الأسعار المحلية.

وجاء قرار الإبقاء على أسعار المنتجات البترولية دون تعديل أو تغيير بعد مراجعة هذه المحددات، بما يتوافق مع آلية التسعير التلقائي التي تستند إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية المؤثرة في تكلفة الوقود.

ما جهود الدولة لتأمين احتياجات السوق المحلية من الوقود؟

تتزامن مستويات أسعار الوقود الحالية مع تحركات الدولة لتعزيز إمدادات المنتجات البترولية، بالتوازي مع جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، بما يدعم توفير احتياجات السوق المحلية من الطاقة.

وتتضمن هذه التحركات تكثيف أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الموارد البترولية، إلى جانب العمل على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع مشاركة الشركات العالمية في أنشطة الإنتاج.

وتستهدف هذه الجهود دعم قدرات الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتعزيز إمدادات المنتجات البترولية اللازمة لتلبية احتياجات السوق، بالتوازي مع العمل على تقليل الاعتماد على الاستيراد.

كما تشمل التحركات المرتبطة بتأمين احتياجات الوقود الاهتمام بتوسيع أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الموارد المتاحة، مع تعزيز فرص مشاركة الاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية في مشروعات الإنتاج.

وتأتي هذه الجهود في إطار التحركات الرامية إلى دعم توافر المنتجات البترولية في السوق المحلية، بالتزامن مع استمرار متابعة أسعار الوقود وتطبيق آلية التسعير التلقائي.