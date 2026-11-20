تباشر النيابة العامة بأكتوبر التحقيق في اتهام عاطل بالتعدي على طالبة تبلغ من العمر 18 عامًا، والتحرش بها أثناء سيرها بالطريق العام، بعدما حاول الحصول على رقم هاتفها المحمول، واحتضنها من الخلف بالقوة، قبل أن يشهر سلاحًا أبيض في وجهها لتهديدها عقب استغاثتها بالمارة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المجني عليها فوجئت بالمتهم يعترض طريقها و معاكستها وطلب الحصول على رقم هاتفها، إلا أنها تجاهلته وواصلت سيرها، فلاحقها واحتضنها من الخلف دون رضاها، ما دفعها إلى الصراخ والاستغاثة بالمارة.

وأضافت المجني عليها أن المتهم أشهر سكينًا في وجهها لتهديدها ومنعها من ملاحقته، ثم لاذ بالفرار قبل أن يتمكن الأهالي من الإمساك به.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغًا من الطالبة، وعلى الفور بدأت جهودها لتحديد هوية المتهم وفحص ملابسات الواقعة، وتمكنت مباحث أكتوبر ثان من تحديد مكانه وضبطه.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح الأبيض المستخدم في تهديد المجني عليها، وتم التحفظ عليه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.