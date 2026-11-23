أكد المهندس إيليا مفيد، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، عكست رؤية مصر الشاملة تجاه مستقبل القارة الإفريقية، في ظل ما يشهده العالم من تحولات جيوسياسية وأزمات متلاحقة تفرض تحديات كبيرة على أمن الدول واستقرار اقتصاداتها ومسارات التنمية بها.

وقال مفيد، إن حديث الرئيس السيسي عن ضرورة تعزيز مكانة إفريقيا في النظام الدولي يمثل تأكيدًا على أهمية الانتقال بالقارة من موقع التأثر بالقرارات الدولية إلى المشاركة الفاعلة في صياغتها، بما يتناسب مع ثقلها السياسي والاقتصادي والبشري، ويضمن التعبير عن مصالح شعوبها وتطلعاتها في مختلف المحافل الدولية.

وأضاف أن الرسائل التي طرحها الرئيس بشأن إصلاح منظومة العمل متعدد الأطراف تكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات الراهنة، مشيرًا إلى أن مواجهة الأزمات العابرة للحدود تتطلب تنسيقًا دوليًا حقيقيًا، وتطوير آليات التعاون بما يحقق العدالة في توزيع المسؤوليات والأعباء، ويعزز قدرة المجتمع الدولي على التعامل مع النزاعات والأزمات الاقتصادية.

وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن، أن وضع التنمية في قلب الرؤية الإفريقية يمثل مدخلًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار المستدام، لا سيما أن القارة تواجه تحديات تتعلق بالفقر والديون ونقص التمويل، وهو ما يستدعي إعادة النظر في هيكل النظام المالي الدولي، وتوفير مصادر تمويل طويلة الأجل وميسرة للدول النامية، تساعدها على تنفيذ مشروعاتها التنموية وتحقيق معدلات نمو أكثر استدامة.

وأشار مفيد إلى أن تأكيد الرئيس السيسي على ضرورة إعادة الإعمار والتنمية في الدول الخارجة من النزاعات يحمل رسالة مهمة مفادها أن تحقيق السلام لا يتوقف عند إنهاء الصراعات، وإنما يتطلب بناء مؤسسات الدول المتضررة، واستعادة قدراتها الاقتصادية والخدمية، وتوفير مقومات الحياة الكريمة لشعوبها، بما يمنع تجدد الأزمات والصراعات.

وشدد على، أن اختيار مدينة أسوان لاستضافة المنتدى يعكس عمق ارتباط مصر بقارتها الإفريقية، ويجسد مكانتها باعتبارها جسرًا للتواصل والتعاون بين الشعوب، مؤكدًا أن المنتدى أصبح مساحة للحوار وتبادل الرؤى بشأن القضايا التي تمس حاضر إفريقيا ومستقبلها.

واختتم المهندس إيليا مفيد تصريحاته بالتأكيد، أن الرسائل التي تضمنتها كلمة الرئيس السيسي تضع أمام المجتمع الدولي مسؤولية مشتركة للعمل من أجل مستقبل أكثر استقرارًا وعدالة، وتؤكد أن تحقيق التنمية الشاملة في إفريقيا ليس شأنًا إقليميًا فحسب، بل يمثل ركيزة أساسية للأمن والاستقرار والازدهار على المستوى الدولي.