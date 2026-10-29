قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضبط 3 أشخاص بالقاهرة كسروا كاميرات مراقبة لمنع توثيق اعتداءات شقيقهم
بركلات الترجيح.. مانشستر سيتي يهزم برايتون ويبلغ ربع نهائي كأس كاراباو
بنفس السعر.. موعد مضاعفة باقة الإنترنت الأرضي من 50 إلى 100 جيجابايت
مائل للحرارة نهارا .. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس ودرجات الحرارة
كيلو الطماطم بـ 15 جنيهًا.. هل تصل الأسعار إلى مستويات قياسية الأيام المقبلة؟
لطفي السقعان: ستكون هناك لجنة للمرأة برابطة النقاد الرياضيين. وأسعى لتأهيل شباب النقاد إلى الاحترافية
مشهد دفنهما لا يفارق ذاكرتي.. شمس البارودي أمام قبر زوجها حسن يوسف ونجلها: كلكم ستزورون المقابر
البابا تواضروس: خدمة الكلمة مسؤولية أساسية تقوم على أمانة النص والإيمان
بولسونارو يعتزم قيادة المعارضة البرازيلية من الولايات المتحدة بعد خسارة الانتخابات
اتحاد تنس الطاولة يُقرّر الشطب النهائي للمدرب محمد ممتاز بعد واقعة صفع اللاعبة زينة فاروق
مقتل عنصرين من وزارة الدفاع السورية برصاص مجهولين
وول ستريت جورنال: ترامب وجّه فانس لمخاطبة محسن رضائي لإحياء المفاوضات مع إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد قرار البنك الفيدرالي| أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي

 سجل سعر الذهب عيار 21 أعلى مستوى له في أكثر من 5 أسابيع، مدعوما بارتفاع سعر صرف الدولار إلى مستويات تاريخية، رغم الضغوط التي يتعرض لها الذهب في البورصات العالمية مع عودة أسعار النفط إلى الصعود وترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.

جاء ذلك عقب ذلك حالة من التذبذب حيث افتتح الذهب عيار 21، الأكثر تداولا في مصر، تعاملات اليوم عند 6380 جنيها للجرام، قبل أن يتراجع إلى 6375 جنيها ثم صعد الـ 6380 ، مقارنة بإغلاق تعاملات أمس عند 6390 جنيها.

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 3.75% و4%.


وشهدت أسعار الذهب اليوم الخميس 29-10-2026، استقرار نسبي، على مستوى جميع الاعيرة الذهبية

أسعار الذهب في مصر 

أسعار الذهب اليوم الخميس 

ويقدم موقع “صدى البلد” سعر الذهب في مصر اليوم، الخميس 29-10-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سجل سعر الذهب عالميًا الآن 4062 دولارا للأوقية.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5473 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 6380 جنيها، بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3% و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7297 جنيها للشراء. 

سعر الجنيه الذهب اليوم 

وسجّل سعر الجنيه الذهب اليوم 51.080  ألف جنيه. 

في سياق آخر، توقع المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب، إمكانية عودة جرام الذهب في السوق المصرية إلى مستوى 7500 جنيه، معتبرا أن التراجع الراهن قد يتيح فرصًا للمستثمرين أصحاب النظرة طويلة الأجل، وفق تقديراته لحركة الأسواق.

وقال المهندس سعيد إمبابي إن التوترات الجيوسياسية الراهنة تختلف عن أزمات سابقة، في ظل الدور المتزايد الذي تلعبه أسواق الطاقة في توجيه حركة الاستثمارات والسيولة عالميًا، موضحًا أن بعض المستثمرين اتجهوا إلى توظيف أموالهم في القطاعات المستفيدة من الأزمة، بدلًا من الاحتفاظ باستثماراتهم في الذهب.

الذهب أسعار الذهب سعر جرام الذهب أسعار الفائدة بورصة الذهب مباشر البنك الفيدرالي أسعار الذهب في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. وعيار 21 يقفز 115 جنيها للجرام

أسعار السجائر اليوم في مصر 28 أكتوبر 2026.. كليوباترا ومارلبورو وميريت

أسعار السجائر اليوم في مصر 28 أكتوبر 2026.. كليوباترا ومارلبورو وميريت

المعاهد الازهرية

قطاع المعاهد الأزهرية يعلن عن حاجته لمعلمين بنظام الحصة.. اعرف التفاصيل

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب بعد قرار الفيدرالي.. هل حان وقت الشراء أم جني الأرباح؟

انتشار البوست بصفحات المعلمين

منشورات المطالبة بجعل رمضان اجازة بالمدارس تنتشر بصفحات المعلمين بفيسبوك.. والأهالي يؤيدون

محمد صلاح

تقارير عالمية : صلاح يمنح طرابزون إنجازا مميزا

الدواجن

خسائر بـ 90 مليون جنيه يوميًا.. ارتفاع أسعار الأعلاف يضع صناعة الدواجن تحت الضغط

الكويت

الكويت تستدعي السفير الإيراني وتسلّمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة

ترشيحاتنا

المتهمين

القبض على المتهمين بمحاولة سرقة مصنع ألبان بالعبور

مديرية أمن الفيوم

سقوط 4 متهمين بترويج مخدر الآيس وضبط أسلحة خرطوش في الفيوم

المتهم

القبض على مالك مخبز استولى على بطاقات التموين الخاصة بالمواطنين

بالصور

بعد زيادة الأسعار.. 5 سيارات جديدة تقترب من مليون جنيه في مصر

سيارات جديدة
سيارات جديدة
سيارات جديدة

فستان لافت.. هنا الزاهد تستعرض جمالها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

جنرال موتورز تعيد حساباتها.. 3 سيارات أمريكية مرشحة للحصول على نسخ هجينة

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

السلمون المشوي.. وجبة صحية تدعم القلب والعضلات

السلمون المشوي.. وجبة صحية تدعم القلب والعضلات
السلمون المشوي.. وجبة صحية تدعم القلب والعضلات
السلمون المشوي.. وجبة صحية تدعم القلب والعضلات

فيديو

سيدة واجهت النيران بشجاعة

سيدة بورسعيد تواجه النيران بشجاعة وتنقذ عقار من كارثة

عماد كمال

بعد نجاح أغنية المصريين.. عماد كمال يطرح أغنيته مش خسارة عبر منصات التواصل الاجتماعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد