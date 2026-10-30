أخبار أسوان| إزالة التعديات ورفع الإشغالات.. متابعة العائمات السياحية.. وبرامج تدريبية للتعرف على الطيور المائية

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الخميس الموافق: 29/10/2026 أحداثا متنوعة.

أجرى المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، جولة ميدانية مفاجئة بمنطقة حى الصداقة الجديدة، رصد خلالها عدداً من المبانى المخالفة، موجهاً بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

https://www.elbalad.news/7160326

نظمت كلية تكنولوجيا المصايد والأسماك بجامعة أسوان برنامجًا تدريبيًا حقليًا متخصصًا بعنوان «التعرف على الطيور المائية وسلوكها البيئي في موائلها الطبيعية»، بالتعاون مع قطاع حماية الطبيعة والإدارة العامة لمحميات أسوان ومحمية سالوجا وغزال الطبيعية، لإكساب الطلاب خبرات ميدانية متخصصة في رصد الطيور المائية ودراسة سلوكها البيئي، والتعرف على أهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي وصون الموارد الطبيعية.

https://www.elbalad.news/7160360

نفذت وحدة تكافؤ الفرص بأسوان بقيادة سهير مكى سلسلة من الندوات التوعوية والورش التدريبية بالمؤسسات التعليمية والمجتمعية ، بالتعاون مع الجهات التنفيذية والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدنى بما يسهم فى رفع الوعى وتنمية المهارات ودعم المشاركة المجتمعية لمختلف الفئات .

https://www.elbalad.news/7160905

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان تعليماته للمسئولين بالمحليات بتكثيف جهود النظافة ورفع الإشغالات وإضفاء المظهر الحضارى والجمالى على المناطق السياحية ، وتيسير حركة المواطنين والأفواج السياحية داخل السوق السياحى القديم .





https://www.elbalad.news/7160892

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إستكمال أعمال القافلة الطبية المتكاملة للرمد بمركز إدفو ، والتى تنفذها اللجنة الطبية العليا والإستغاثات بمجلس الوزراء ، بالتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء المصرى والهيئة العامة للرعاية الصحية ، لتوقيع الكشف الطبى وصرف العلاج بالمجان للحالات المترددة على القافلة .

https://www.elbalad.news/7160927

حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على القيام بجولة ميدانية مفاجئة لتفقد عدد من العائمات السياحية بالمراسى النهرية للوقوف على مدى الإلتزام بالإشتراطات والضوابط التى تم الإتفاق عليها خلال الإجتماع التنسيقى مع الجهات المختصة ، وذلك فى إطار جهود المحافظة لتعزيز منظومة الرقابة وتحقيق التوازن بين الحفاظ على البيئة ودعم الحركة السياحية ، مع إحكام الرقابة على العائمات ، والحفاظ على مجرى نهر النيل من أى ممارسات تضر بالبيئة المائية .

https://www.elbalad.news/7160919