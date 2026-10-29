مخالفات بالعوادم والصرف الصحي.. محافظ أسوان يفاجئ العائمات السياحية بجولة رقابية

حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على القيام بجولة ميدانية مفاجئة لتفقد عدد من العائمات السياحية بالمراسى النهرية للوقوف على مدى الإلتزام بالإشتراطات والضوابط التى تم الإتفاق عليها خلال الإجتماع التنسيقى مع الجهات المختصة ، وذلك فى إطار جهود المحافظة لتعزيز منظومة الرقابة وتحقيق التوازن بين الحفاظ على البيئة ودعم الحركة السياحية ، مع إحكام الرقابة على العائمات ، والحفاظ على مجرى نهر النيل من أى ممارسات تضر بالبيئة المائية .

لجنة فنية متخصصة للتفتيش على العائمات السياحية والتأكد من الالتزام بالاشتراطات البيئية

وقد إصطحب المحافظ خلال جولته اللجنة الفنية المتخصصة التى ضمت الإدارة العامة لشئون البيئة ، وحماية النيل ، وجهاز شئون البيئة ، والنقل النهرى والمسطحات المائية ، وذلك لمراجعة الأوضاع الفعلية من أرض الواقع للعائمات الراسية بالمراسى السياحية ، والتأكد من عدم وجود أى تجاوزات أو مخالفات بيئية ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

رصد مخالفات تتعلق بالعوادم والصرف الصحى والمخلفات الصلبة وماكينات فصل الزيوت

وخلال الجولة ، تابع المهندس عمرو لاشين إجراءات التفتيش الفنى على العائمات السياحية ، والتى شملت مراجعة معدلات ونسب العادم ، ومنظومة الصرف الصحى السائل ، وطرق التعامل مع المخلفات الصلبة ، فضلاً عن التأكد من كفاءة ماكينات فصل الزيوت البترولية داخل غرف الميكانيكا بالفنادق العائمة ، حيث تم رصد بعض المخالفات ، ووجه المحافظ بإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بما يضمن الإلتزام بالإشتراطات البيئية ومنع أى ممارسات من شأنها الإضرار بنهر النيل .

محافظ أسوان يوجه بمراجعة إشتراطات الحماية المدنية وتأمين المراسى السياحية

وفى سياق متصل ، كلف المحافظ إدارة الحماية المدنية بتنفيذ مرور ميدانى على المراسى السياحية للتأكد من توافر وصلاحية مهمات الوقاية والسلامة ، ومراجعة تواريخ صلاحية طفايات الحريق ومدى جاهزيتها للإستخدام ، مع إتخاذ ما يلزم من إجراءات لتأمين المراسى والعائمات السياحية ، وضمان توافر عوامل الأمان والحماية اللازمة للعاملين والسائحين والمترددين عليها .