ورش تدريبية وندوات توعوية.. تكافؤ الفرص بأسوان تدعم تمكين المرأة وذوي الإعاقة

نفذت وحدة تكافؤ الفرص بأسوان بقيادة سهير مكى سلسلة من الندوات التوعوية والورش التدريبية بالمؤسسات التعليمية والمجتمعية ، بالتعاون مع الجهات التنفيذية والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدنى بما يسهم فى رفع الوعى وتنمية المهارات ودعم المشاركة المجتمعية لمختلف الفئات .

ويأتى ذلك بناءاً على توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، بتكثيف جهود التوعية المجتمعية وتنمية القدرات البشرية ، وتعزيز قيم تكافؤ الفرص والإهتمام ببناء الإنسان.

تنمية المهارات القيادية والإبداعية ودعم الأشخاص ذوى الإعاقة

وفى هذا الإطار ، نظمت الوحدة بالتعاون مع كلية الخدمة الإجتماعية بجامعة أسوان ، ورشة " القيادة الواعية وإدارة التحديات الوظيفية " لتنمية قدرات القيادات الإشرافية ورفع كفاءة الأداء المؤسسى ، إلى جانب ورش لتعليم المشغولات اليدوية بالخرز بهدف تنمية المهارات الإبداعية للطلاب والأشخاص ذوى الإعاقة وإبراز مواهبهم ضمن المبادرة الرئاسية " أسرتى قوتى – المرحلة الرابعة للأشخاص ذوى الإعاقة " ، التى أطلقتها السيدة إنتصار السيسى حرم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وبإشراف المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.

ندوات مدرسية لترسيخ الوعي والسلوك الإيجابى

وشملت الفعاليات ندوات " كيف تترك إنطباعاً إيجابيًا " ، والوعى الرقمى والأمن الإلكترونى " ، و" وعيك قوة .. مناهضة العنف الإلكترونى " ، و " إحترامك لغيرك قوة " ، و " مخاطر زواج الأطفال وآثاره على الفتاة والمجتمع " بعدد من مدارس المحافظة للتوعية بالإستخدام الآمن للتكنولوجيا ، ومواجهة التنمر والعنف الإلكترونى ، وترسيخ قيم الإحترام المتبادل ونبذ العنف ، وحماية حقوق الطفل .

تمكين المرأة والتعريف بفرص التنمية المحلية

كما نظمت الوحدة ندوة " الوعى المجتمعى " بمدينة نصر النوبة لدعم قدرات المرأة وتعزيز دورها فى تنمية المجتمع ، وندوة " قرضك من صندوق التنمية المحلية " بجمعية تنمية المجتمع بقرية سلوا بمركز كوم أمبو للتعريف بخدمات الصندوق وفرص دعم المشروعات والأنشطة المحلية ، فضلاً عن ختام ندوة " معاً لحماية أولادنا " بمدرسة مجمع هميمى الجبلاوى بالتزامن مع ورشة لتعليم المشغولات اليدوية لطلاب الصف السادس الإبتدائى .