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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يشيد بنجاح القافلة الطبية المتكاملة وفحص 3232 حالة

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

أعرب المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان عن خالص شكره وتقديره للقائمين على تنظيم وتنفيذ القافلة الطبية المتكاملة ، التى نظمتها اللجنة الطبية العليا والإستغاثات بمجلس الوزراء، بالتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء المصرى والهيئة العامة للرعاية الصحية لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان للمواطنين ، وذلك فى إطار جهود الدولة للإرتقاء بالمنظومة الصحية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء .

محافظ أسوان يشيد بأداء الفريق الطبى للقافلة على مدار 4 أيام بمركزى كوم أمبو وأسوان

وأشاد المحافظ بالدور المتميز والأداء الفعال للفريق الطبى وجميع القائمين على تنظيم القافلة ، وما بذلوه من جهود على مدار 4 أيام بمركزى كوم أمبو وأسوان لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية ، مؤكداً أهمية إستمرار التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة والجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدنى بما يسهم فى توسيع نطاق الخدمات الطبية المجانية والوصول بها إلى أكبر عدد من المستحقين .

توقيع الكشف الطبى على 3232 حالة وصرف 599 نظارة ورصد 232 حالة تحتاج إلى عمليات رمد

ومن جانبهما ، أوضح كل من خالد محمد الحسينى مدير المكتب الفنى لمساعد الأمين العام للشئون الطبية ، والدكتور محمد مصطفى المصلحى منسق عام القوافل الطبية والمجتمع المدنى ومشرف القافلة بأن نتائج أعمال القافلة تمثلت فى توقيع الكشف الطبى عليها خلال أيام القافلة بلغ 3232 حالة بمختلف التخصصات الطبية، حيث شملت الباطنة والعظام والجلدية والأطفال والأنف والأذن والحنجرة وتنظيم الأسرة ، فضلاً عن توقيع الكشف على 1236 حالة فى تخصص الرمد ، وصرف 599 نظارة طبية ، إلى جانب رصد 232 حالة تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية فى تخصص الرمد .

1996 حالة بالعيادات الشاملة و193 حالة تحتاج إلى عمليات جراحية وفحوصات

وأضافا بأن عدد الحالات التى إستفادت من خدمات العيادات الشاملة بلغ 1996 حالة ، فيما تم رصد 193 حالة تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية وفحوصات طبية ، مع صرف الأدوية اللازمة لجميع الحالات المستفيدة بما يعكس حجم الجهود المبذولة لتقديم خدمات صحية متكاملة، وتيسير حصول المواطنين على الرعاية الطبية والعلاج المناسب دون تحمل أعباء مالية ، حيث جاء ذلك بالتعاون مع الدكتور محمد نشأت رئيس قطاع جنوب الصعيد والمشرف على فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ، ومحمد حمدى رئيس قسم القوافل الطبية ببنك الشفاء المصرى ، والدكتور أحمد حماد نائب مدير الفرع .

تؤكد نتائج القافلة الطبية المتكاملة أهمية الشراكة بين الجهات الحكومية والمؤسسات الطبية والمجتمعية فى دعم المنظومة الصحية بأسوان ، فيما يواصل المحافظ متابعة جهود توفير الخدمات العلاجية المجانية ، وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة .

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