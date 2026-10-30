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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان: فحص 3232 حالة في قافلة طبية بكوم أمبو وأسوان

قافلة طبية بكوم أمبو وأسوان
قافلة طبية بكوم أمبو وأسوان
أ ش أ

أعلن محافظ أسوان، المهندس عمرو لاشين، أن اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، نظمت قافلة طبية بمركزي كوم أمبو وأسوان، على مدار أربعة أيام ، بالتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء المصرى والهيئة العامة للرعاية الصحية، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان للمواطنين ، وذلك فى إطار جهود الدولة للإرتقاء بالمنظومة الصحية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ، والتي أسفرت عن تقديم الخدمات الطبية والعلاج بالمجان لـ3232 حالة بمختلف التخصصات الطبية.

وأشاد المحافظ،في بيان اليوم الجمعة، بالدور المتميز والأداء الفعال للفريق الطبى وجميع القائمين على تنظيم القافلة ، وما بذلوه من جهود على مدار 4 أيام بمركزى كوم أمبو وأسوان لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية، مؤكداً أهمية إستمرار التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة والجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدنى بما يسهم فى توسيع نطاق الخدمات الطبية المجانية والوصول بها إلى أكبر عدد من المستحقين.

وأوضح المحافظ، أن أعمال القافلة شملت تخصصات الباطنة والعظام والجلدية والأطفال والأنف والأذن والحنجرة وتنظيم الأسرة ، فضلاً عن توقيع الكشف على 1236 حالة فى تخصص الرمد ، وصرف 599 نظارة طبية ، إلى جانب رصد 232 حالة تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية فى تخصص الرمد .

وأضافا أن عدد الحالات التى إستفادت من خدمات العيادات الشاملة بلغ 1996 حالة ، فيما تم رصد 193 حالة تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية وفحوصات طبية ، مع صرف الأدوية اللازمة لجميع الحالات المستفيدة بما يعكس حجم الجهود المبذولة لتقديم خدمات صحية متكاملة، وتيسير حصول المواطنين على الرعاية الطبية والعلاج المناسب دون تحمل أعباء مالية .

محافظ أسوان المهندس عمرو لاشين اللجنة الطبية

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