الشرقية.. تكريم حكام بطولة أدب الخيل والجهات المشاركة من الطب البيطري

كرّم الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية بالإنابة عن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية حكام بطولة أدب الخيل ومسئولي ساحة العرض والمستشار الفني للبطولة ومسئولي النتائج ولجنة الانضباط ومصور البطولة بمنحهم دروعا تذكاريا ، بمنحهم دروعا تذكارياً تكريماً لمجهوداتهم في إنجاح البطولة بالشكل المشرف والمميز ، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة في دورته الـ٣٠، تقديراً لجهودهم المتميزة وإسهاماتهم في إنجاح البطولة وخروجها بصورة مشرفة تليق بمكانة المحافظة وتاريخها العريق في تربية الخيول العربية الأصيلة.

جاء ذلك عقب انتهاء فعاليات اليوم الثالث للمهرجان حلال بطولة أدب الخيول العربية الأصيلة، والتي انطلقت بمشاركة 61 حصاناً عربياً من عدة جنسيات، شملت مصر والسعودية والإمارات والكويت وقطر وإيطاليا، إلى جانب المشاركين من القبائل والعواقل المصرية ، بحضور اللواء عبد الغفار الديب السكرتير العام للمحافظة وأشرف عامر رئيس مركز ومدينة بلبيس والدكتورة رشا حسن مديرة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية.

وقام نائب المحافظ بتكريم الدكتور محمد السيد بشار وكيل وزارة مدير مديرية الطب البيطري بمنحه درعاً تذكارياً وتكريم فريق عمل مديرية الطب البيطري بمنحهم شهادات تقديراً لمجهوداتهم في إنجاح البطولة بالشكل المشرف والمميز.

وأعرب المكرَّمون عن خالص شكرهم وتقديرهم لمحافظ الشرقية ونائبه والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة ، مثمّنين تكريمهم اليوم والذي يعد حافزاً لهم على المشاركة في المهرجان على مدار السنوات القادمة ، بما يسهم في الحفاظ على تراث الخيول العربية الأصيلة وصون هذا الموروث الحضاري العريق، وترسيخ مكانة المهرجان كحدث سياحي ورياضي متميز.