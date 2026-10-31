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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

العثور على جثة طفل بعد ساعات من تغيبه عن أسرته في الحسينية بالشرقية

الطفل المجني عليه
الطفل المجني عليه
محمد الطحاوي

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية على جثة طفل يبلغ من العمر 4 سنوات بقرية جزيرة سعود التابعة لمركز الحسينية وذلك بعد ساعات من تغيبه عن أسرته في ظروف غامضة وتم ضبط المتهم وجاري الوقوف علي أسباب الجريمة وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تعود احداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة بتغيب الطفل محمد أسامة البالغ من العمر 4 سنوات والمقيم بقرية جزيرة سعود وتم العثور عليه جثة هامدة عقب ساعات من اختفائه الأمر الذي أثار حالة من الحزن بين أهالي القرية.

تم نقل جثمان الطفل إلى مشرحة مستشفى الأحرار والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي السياق ذاته يكثف ضباط مباحث مركز شرطة الحسينية جهودهم لإجراء التحريات والفحوصات اللازمة للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة وكشف حقيقة ما حدث فيما تواصل النيابة العامة التحقيقات لكشف غموض الحادث.

الشرقية بمديرية أمن الشرقية جزيرة سعود محضر بالواقعة

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