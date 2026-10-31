ضبط مشتبه به في واقعة قتل صغير بعد ساعات من تغيبه عن أسرته بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية من ضبط شخص مشتبه به الي الآن في قتل الطفل محمد اسامة بعد ساعات من تغيب الطفل بقرية جزيرة سعود التابعة لمركز الحسينية وجاري الوقوف علي أسباب الجريمة وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تعود احداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة بتغيب الطفل محمد أسامة البالغ من العمر 4 سنوات والمقيم بقرية جزيرة سعود وتم العثور عليه جثة هامدة عقب ساعات من اختفائه الأمر الذي أثار حالة من الحزن بين أهالي القرية.

تم نقل جثمان الطفل إلى مشرحة مستشفى الأحرار والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي السياق ذاته يكثف ضباط مباحث مركز شرطة الحسينية جهودهم لإجراء التحريات والفحوصات اللازمة للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة وكشف حقيقة ما حدث فيما تواصل النيابة العامة التحقيقات لكشف غموض الحادث.