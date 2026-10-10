اكثر من 75 ساعة بحث.. العثور على جثمان غريق النيل بالحوامدية في إمبابة

عُثر على جثمان خليفة بيومي أبو خليفة، الذي غرق في مياه نهر النيل بمنطقة المعدية في الحوامدية، بعد أكثر من ٧٥ ساعة من أعمال البحث المتواصلة، بعدما جرفه تيار النهر إلى منطقة إمبابة.

وجاء العثور على جثمان الغريق بعد جهود مكثفة من رجال الإنقاذ النهري والضفادع البشرية، الذين واصلوا أعمال البحث والتمشيط في مياه النيل منذ وقوع الحادث.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى سقوط الحاج خليفة من أحد المراكب في مياه نهر النيل بمنطقة المعدية بالحوامدية، أثناء رحلة أسرية للاحتفال بعيد ميلاد حفيده، بعدما اختل توازنه بفعل الرياح، ليسقط في المياه ويختفي عن الأنظار، وسط محاولات لإنقاذه لم تنجح في الوصول إليه.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالواقعة، وانتقلت الجهات المختصة إلى مكان الحادث، وبدأت أعمال البحث عن الغريق، بمشاركة رجال الإنقاذ النهري والضفادع البشرية، مع تمشيط المنطقة المحيطة بموقع سقوطه.

وعلى مدار أكثر من 3 أيام، عاشت أسرة الحاج خليفة حالة من القلق والترقب، في انتظار العثور عليه، بعدما تحولت رحلة الاحتفال العائلية إلى مأساة، وانتهت آمال الأسرة في العثور عليه حيًا بالعثور على جثمانه في منطقة إمبابة، عقب انجرافه مع تيار مياه النيل.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات المتعلقة بالواقعة.