من عيد ميلاد الحفيد لمأساة.. الضفادع البشرية تبحث عن جثمان الحاج خليفة بالنيل

تحولت رحلة أسرية للاحتفال بعيد ميلاد طفل إلى مأساة مؤلمة، بعدما سقط الجد من على متن مركب أثناء تواجد الأسرة في مياه نهر النيل بمنطقة المعدية في الحوامدية، واختفى فجأة داخل المياه، لتبدأ بعدها رحلة بحث لا تزال مستمرة عن جثمانه.

كان الحاج خليفة يقضي وقتًا مع أسرته احتفالًا بعيد ميلاد حفيده، وسط أجواء عائلية سعيدة، قبل أن تنقلب اللحظات إلى حالة من الصدمة والحزن، بعدما تسببت الرياح في اختلال توازنه وسقط من المركب في مياه النيل، ولم تنجح محاولات إنقاذه في الوصول إليه.

وبمجرد وقوع الحادث، أبلغت أسرة الحاج خليفة الأجهزة الأمنية، وانتقلت الجهات المختصة إلى مكان الواقعة، وبدأت أعمال البحث عن المفقود في مياه النيل، وسط متابعة ميدانية للواقعة.

ودفعت الأجهزة الأمنية بالجيزة برجال الإنقاذ النهري والضفادع البشرية للمشاركة في عمليات البحث داخل المياه، مع الاستعانة بالإمكانات اللازمة لتمشيط المنطقة التي شهدت سقوط الحاج خليفة، في محاولة للوصول إليه والعثور على جثمانه.

وتواصل الجهات المختصة جهودها في البحث داخل مياه النيل، فيما يناشد أهله كل من يستطيع المساعدة في أعمال البحث، مؤكدين أن دعواتهم في الوقت الحالي تنحصر في أن يظهر جثمانه ويعود إليهم.

وتداول أفراد الأسرة رسائل تطالب بالدعاء للحاج خليفة بالرحمة والمغفرة، وأن يربط الله على قلوب أسرته وذويه، وأن يلهمهم الصبر والسلوان في هذه المحنة الصعبة.