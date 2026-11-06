دراسة تحذر من تناول 3 أنواع من الحليب.. تسبب نقصاً في عناصر مهمة للجسم

تشير دراسة إلى أن استبدال منتجات الألبان بمنتجات نباتية، مثل حليب الشوفان واللوز، قد يؤدي إلى نقص الفيتامينات والمعادن . بل إن الاستبدال الجزئي قد يُسبب نقصًا في عناصر غذائية أساسية كاليود، وهو عنصر ضروري لوظيفة الغدة الدرقية وصحة الدماغ ، وفقًا لما ذكره خبراء في مجلة "لانسيت بلانيتاري هيلث".

تحذير من منتجات الألبان حليب اللوز أو الصويا أو الشوفان



أظهرت الدراسة أيضاً أن الأطفال والمراهقين والنساء هم الأكثر تضرراً من التحول إلى الحليب والزبادي والجبن النباتي. وقد درس الباحثون مخاطر التخلي عن منتجات الألبان لصالح المنتجات النباتية، بما في ذلك 146 نوعاً من الحليب النباتي، و76 نوعاً من الزبادي، و67 نوعاً من الجبن .

درس الباحثون تأثير إضافة الفيتامينات على تناول العناصر الغذائية الدقيقة ، لا سيما اليود والكالسيوم وفيتامينات ب2 وب12 . كما وجدوا تباينات في مدى تدعيم الأطعمة النباتية بالفيتامينات. فقد احتوى حوالي 12% من الأطعمة النباتية في الدراسة على اليود المضاف، و61% على الكالسيوم المضاف، و46% على فيتامين ب12، و19% على الريبوفلافين (فيتامين ب2).

توصل فريق بحثي من جامعة سري وجامعة كوينز بلفاست إلى أن حتى الاستبدال الجزئي لاستهلاك منتجات الألبان ببدائل نباتية (بما في ذلك المنتجات المدعمة) يؤدي إلى انخفاض في جميع العناصر الغذائية الدقيقة الأربعة، وخاصة اليود. فعلى سبيل المثال، أدى استبدال 20-35% من منتجات الألبان ببدائل نباتية إلى زيادة نقص اليود لدى الفتيات من عمر 14-18 عامًا من 54% إلى 65%، ومن 32% إلى 42% لدى النساء من عمر 19-49 عامًا.

إذا تم استبدال جميع منتجات الألبان، ارتفعت نسبة نقص اليود إلى 80% لدى الفتيات المراهقات و72% لدى الفتيان من نفس الفئة العمرية. وفي المقابل، إذا تم استبدال جميع منتجات الألبان بمنتجات نباتية، ارتفعت نسبة نقص الكالسيوم من 30% في النظام الغذائي المعتاد إلى 47% بين الفتيان الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا.

ارتفعت النسبة بين الفتيات في نفس العمر من 54% إلى 70%. أما بالنسبة للريبوفلافين (فيتامين ب2)، فعند استبدال جميع المنتجات، ارتفعت نسبة نقص تناوله لدى الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و49 عامًا من 14% إلى 26%، بينما ارتفعت النسبة لدى النساء من 29% إلى 50%. كما لوحظت زيادة ملحوظة لتصل إلى 39% في هذه المجموعة عند استبدال نصف كمية منتجات الألبان المعتادة بمنتجات نباتية.

بحسب هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية ، يُعدّ الكالسيوم ضروريًا لبناء عظام وأسنان صحية، فضلًا عن تنظيم انقباضات العضلات، بما في ذلك نبضات القلب. ويساعد فيتامين ب12 في الحفاظ على صحة الجهاز العصبي وخلايا الدم، بينما يُعدّ فيتامين ب2 مهمًا للبشرة والعينين والجهاز العصبي.

قالت الدكتورة سارة باث، الأستاذة المشاركة في جامعة ساري والمؤلفة الرئيسية للدراسة: “تُعدّ المملكة المتحدة عرضةً بشكل خاص لنقص اليود بسبب افتقارها لسياسة تدعيم اليود، مثل تدعيم الملح باليود على نطاق واسع، وهو ما تتبناه العديد من الدول الأخرى. وقد يجهل الناس أيضاً أهمية اليود، الضروري لإنتاج هرمونات الغدة الدرقية التي تنظم عملية التمثيل الغذائي، وتدعم النمو الصحي وتطور الدماغ.”

يُعدّ اليود بالغ الأهمية خلال فترة الحمل ، حيث تزداد الحاجة إليه، ولكنه ضروري أيضاً قبل الحمل لضمان تخزينه بشكل مثالي. كما يجهل الكثيرون أن منتجات الألبان مصدر رئيسي لليود، خاصة في المملكة المتحدة، وأن البدائل النباتية، ما لم تكن مدعمة، تحتوي على نسبة منخفضة جداً من اليود.

شمل البحث بيانات من أكثر من 3500 شخص في المسح الوطني للتغذية والنظام الغذائي. كما استخدم الفريق نماذج لدراسة تأثير تدعيم الأغذية، بما في ذلك من خلال سن قوانين بشأنه.

أشارت الدراسة إلى أن القواعد الإلزامية لتدعيم الأطعمة النباتية ستساهم في زيادة تناول العناصر الغذائية، على الرغم من أن مستويات اليود لا تزال غير كافية لدى 59% من المراهقات. ومع ذلك، فإن تدعيم الخبز باليود سيؤدي إلى انخفاض أكبر في نقص اليود.

وقالت الدكتورة كاتي نيكول، المؤلفة المشاركة للدراسة والباحثة في جامعة ساري: "يجب أن تتطور سياسة التغذية بالتوازي مع الأهداف البيئية، ومع ذلك فمن المهم ألا تؤدي التحولات نحو أنظمة غذائية أكثر استدامة إلى المساس بالصحة العامة".

"يُعدّ تدعيم الأغذية أحد السبل التي يمكن من خلالها تحقيق ذلك. ومع ذلك، هناك حاجة إلى سياسة حكومية لجعل هذا الأمر واقعاً."

قالت البروفيسورة ميريد كيلي، من مركز كورك لأبحاث فيتامين د والتغذية: "يجب استبدال الفيتامينات والمعادن التي يتم الحصول عليها من الأطعمة ذات المصادر الحيوانية في عملية الانتقال إلى أنظمة غذائية تقلل بشكل كبير من تناول هذه الأطعمة وتستبدلها ببدائل نباتية".

لا تحتوي بدائل الألبان النباتية، ما لم تُدعّم بشكل مناسب، على كميات مكافئة من الكالسيوم واليود والريبوفلافين وفيتامين ب12 الموجودة في الحليب والزبادي والجبن. وتُعدّ العناصر الغذائية مثل اليود والكالسيوم ناقصة أصلاً في النظام الغذائي المعتاد للأشخاص الذين يتجنبون منتجات الألبان، ولذلك فهي تُشكّل مصدر قلق للصحة العامة.

تعاني بعض الفئات السكانية، وخاصة المراهقين والنساء في سن الإنجاب، من انخفاض في تناول الكالسيوم واليود والريبوفلافين. وفي حين أن التخفيضات المعتدلة في استهلاك منتجات الألبان على مستوى السكان من غير المرجح أن تسبب مشاكل لمعظم الأشخاص، إلا أنها ستزيد من النقص في تناول هذه العناصر الغذائية لدى أولئك الذين يستهلكون كميات قليلة منها أصلاً.

قالت الدكتورة جانيت والتون، الباحثة الرئيسية في الدراسات الاستقصائية الغذائية الوطنية في أيرلندا: "مع توصية الإرشادات الغذائية الآن بتحول كبير من الأنظمة الغذائية القائمة على الحيوانات إلى أنظمة غذائية نباتية أكثر استجابة لتحقيق أهداف الاستدامة العالمية، يجب مراعاة العواقب غير المقصودة على صحة المراهقات والشابات".

قال توم ساندرز، الأستاذ الفخري للتغذية وعلم التغذية في كلية كينجز كوليدج لندن، إن أحد نقاط الضعف في الدراسة هو أنه "لا يمكن التنبؤ بنقص اليود بشكل موثوق من سجلات تناول الطعام لأن محتوى اليود يعتمد على الكمية الموجودة في التربة التي تُزرع فيها الأطعمة النباتية".

وأضاف: "الحليب ليس غنياً باليود بشكل طبيعي، فالمستويات العالية الموجودة فيه تعود إلى إعطاء الأبقار الحلوب "مكعبات ملح" تحتوي على اليود كمكمل غذائي... المأكولات البحرية هي أفضل مصدر طبيعي لليود. نقص اليود نادر في المملكة المتحدة (كما تم تقييمه من خلال قياس إفراز اليود في البول) لأن الغذاء يُستورد الآن من العديد من البلدان."

قالت إميلي أنغوس، كبيرة أخصائيي التغذية في جمعية النباتيين: "إن القول بأن "استبدال منتجات الألبان في النظام الغذائي البريطاني بالبدائل النباتية المتوفرة حاليًا في الأسواق قد يقلل من متوسط ​​استهلاك اليود" هو قول مضلل. فمعظم بدائل الحليب النباتية المتاحة للمستهلكين في المملكة المتحدة مدعمة بالكالسيوم وفيتامين د كحد أدنى."



"لطالما أوصت جمعية النباتيين بأن يختار الأشخاص بدائل الألبان المدعمة، والتي تعتبر، وفقًا لتوجيهات SACN لعام 2025، بديلاً مقبولاً وآمناً لحليب الأبقار بدءًا من عمر سنة واحدة."

قالت إليسا ألين، نائبة رئيس البرامج والعمليات في منظمة "بيتا" (PETA) المعنية بالمعاملة الأخلاقية للحيوانات: "تؤكد هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) أن اتباع نظام غذائي نباتي مدروس جيدًا يمكن أن يوفر العناصر الغذائية التي نحتاجها، بل إن نماذج الباحثين أنفسهم تشير إلى أن تدعيم الأغذية هو الحل. لقد حان الوقت لكي يبدأ البالغون في بريطانيا بالتخلي عن النظام الغذائي النباتي."