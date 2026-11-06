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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ما هو وجه الفيريتين؟| علامات تكشف نقص الحديد..وأطعمة تساعد في العلاج

وجه الفيريتين
وجه الفيريتين
هاجر هانئ
  • انتشار مصطلح وجه الفيريتين على الإنترنت
  • هل يكشف الوجه نقص الحديد؟

يُثير اتجاه صحي جديد تساؤلات لدى الأشخاص حول مدى اهتمامهم ببشرتهم. يُعرف هذا الاتجاه بـ"وجه الفيريتين"، وانتشر على الإنترنت، حيث يربط البعض بين شحوب البشرة، والهالات السوداء، وبهتانها، وحتى تساقط الشعر، وانخفاض مستويات الحديد. ولكن هل يُمكن لوجهك حقًا أن يُخبرك ما إذا كان جسمك يُعاني من نقص الحديد، أم أن هذا مجرد اتجاه صحي آخر على مواقع التواصل الاجتماعي يحتاج إلى دراسة متأنية؟ الإجابة أكثر تعقيدًا مما قد يُوحي به النظر في المرآة.

الفيريتين بروتين يخزن الحديد في الجسم ويطلقه عند الحاجة. يلعب الحديد بدوره دورًا حيويًا في إنتاج الهيموجلوبين، وهو البروتين الموجود في خلايا الدم الحمراء الذي ينقل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم. عندما تبدأ مخازن الحديد بالانخفاض، قد لا يمتلك الجسم كمية كافية منه لدعم وظائفه الطبيعية. وإذا تفاقم النقص، فقد يؤدي إلى فقر الدم الناتج عن نقص الحديد.

ومع ذلك، فإن "وجه الفيريتين" ليس تشخيصًا طبيًا معترفًا به، ولا يوجد مظهر وجه محدد يمكن أن يشير بشكل موثوق إلى انخفاض مستويات الفيريتين.

كيف يبدو وجه الفيريتين في الواقع؟


بحسب الدكتورة نيثرا، استشارية الطب الباطني في مستشفيات مانيبال، مدينة الإلكترونيات، بنغالورو، فإن نقص الحديد الشديد قد يُساهم أحيانًا في ظهور شحوب واضح، خاصةً حول الوجه والشفتين والجفون الداخلية. وقد يلاحظ البعض أيضًا هالات سوداء، وجفافًا في الجلد، أو زيادة في تساقط الشعر.

لكن هذه التغيرات لا تقتصر على نقص الحديد. فالهالات السوداء قد تتأثر بالعوامل الوراثية، وقلة النوم، والحساسية، بينما قد يرتبط جفاف الجلد بالجفاف، أو تغيرات الطقس، أو غيرها من الحالات المرضية. كما أن تساقط الشعر قد يكون له أسباب عديدة، منها التوتر ونقص التغذية.

هنا قد يصبح النقاش الدائر على الإنترنت حول مستوى الفيريتين في الوجه مضللاً. فبينما قد تُشير بعض التغيرات الجسدية إلى صحة الشخص، إلا أنها لا تُحدد ما إذا كان مخزون الحديد قد نضب أم لا.

هل يمكن أن يكشف وجهك ما إذا كنت تعاني من نقص الحديد؟


قد يُشير وجهك أحيانًا إلى بعض الأعراض، لكنه لا يُقدّم إجابة قاطعة. قد يرتبط شحوب الوجه بفقر الدم الناتج عن نقص الحديد، خاصةً إذا ترافق مع أعراض مثل التعب المستمر، والضعف، والدوار، وضيق التنفس، أو انخفاض القدرة على ممارسة الرياضة. مع ذلك، قد يحدث انخفاض في مستوى الفيريتين قبل الإصابة بفقر الدم. في هذه الحالة، قد يبقى مستوى الهيموجلوبين ضمن المعدل الطبيعي، وقد لا تظهر على الشخص أي تغيرات ملحوظة في الوجه.

هذا يعني أن الشخص قد يعاني من نقص في مخزون الحديد دون أن يبدو شاحباً أو مريضاً بشكل واضح. في المقابل، قد يكون لدى الشخص الذي يعاني من الهالات السوداء أو البشرة الباهتة مستويات كافية تماماً من الحديد.

كيف تعرف ما إذا كانت مستويات الحديد لديك منخفضة؟


تُعدّ فحوصات الدم، بدلاً من المظهر الخارجي، الطريقة الموثوقة لتشخيص نقص الحديد. يساعد تعداد الدم الكامل (CBC) على تقييم مستوى الهيموجلوبين ومؤشرات الدم الأخرى، بينما يقيس اختبار الفيريتين في الدم مخزون الحديد في الجسم. لكن ثمة ملاحظة هامة: قد ترتفع مستويات الفيريتين أثناء الالتهابات أو العدوى، مما قد يُصعّب تشخيص نقص الحديد بالاعتماد على النتيجة وحدها. لذا، يُفسّر الأطباء نتائج الفيريتين بالتزامن مع الأعراض والتاريخ الطبي والفحوصات الأخرى ذات الصلة.

تنصح الدكتورة نيثرا بعدم التشخيص الذاتي بناءً على تغيرات الوجه أو تناول مكملات الحديد دون استشارة طبية. يُعد تحديد السبب الكامن وراء نقص الحديد بنفس القدر من الأهمية، إذ يجب أن يشمل العلاج جوانب أخرى غير نتائج التحاليل المخبرية.

لذا، فرغم أن وجهك قد يُقدم أحياناً بعض المؤشرات على صحتك، إلا أنه لا يُمكنه أن يكشف الحقيقة كاملة. إذا كان التعب المستمر، أو الضعف، أو ضيق التنفس، أو تساقط الشعر غير المعتاد يُثير قلقك، فإن استشارة الطبيب هي نقطة انطلاق أفضل من محاولة تشخيص نفسك بنفسك من خلال المرآة.

الأطعمة الغنية بالحديد


تتوفر العديد من الأطعمة الغنية بالحديد. ويمكنك الحصول على الحديد الهيمي (Heme iron) من الأنواع التالية من الأطعمة:

لحم البقر
الدجاج
المحار (Clams)
البيض
لحم الضأن
لحم الخنزير المملح (Ham)
لحم الديك الرومي
لحم العجل
لحم الخنزير
الكبد
الروبيان (الجمبري)
التونة
السردين
سمك الحدوق
سمك الماكريل
المحار (Oysters)
الإسكالوب (Scallops)
تقول زومبانو: "احرص على تضمين مصدر للبروتين في كل وجبة، مما يساعدك على تلبية احتياجاتك اليومية من الحديد".

الأطعمة الغنية بالحديد غير الهيمي

هل ما زلت ترغب في المزيد من الأطعمة الغنية بالحديد؟ تتضمن القائمة التالية للأطعمة الغنية بالحديد خيارات من الحديد غير الهيمي.


تشمل البقوليات الغنية بالحديد ما يلي:

البازلاء والفاصوليا المجففة أو المعلبة (الحمراء، والحمص، والبيضاء الكانيليني، وفول الصويا)
العدس
البازلاء

فول الصويا المخمر

تشمل أنواع الخبز والحبوب الغنية بالحديد ما يلي:

الخبز الأبيض المدعم
المعكرونة المدعمة
منتجات القمح
حبوب النخالة
دقيق الذرة
حبوب الشوفان
كريمة القمح
خبز الجاودار
الأرز المدعم
خبز القمح الكامل
تشمل الفواكه الغنية بالحديد ما يلي:

التين
التمر
الزبيب
البرقوق وعصير البرقوق
تشمل الخضراوات الغنية بالحديد ما يلي:

البروكلي
الفاصوليا الخضراء
الخضراوات الورقية الداكنة، مثل الهندباء، والكرنب، واللفت، والسبانخ
البطاطس
الملفوف والكرنب الصغير
معجون الطماطم
تشمل الأطعمة الأخرى الغنية بالحديد ما يلي:

دبس السكر الأسود
الفستق
اليقطين بذور
بذور السمسم
بذور الكتان
لوز
كاجو
صنوبر
جوز المكاديميا
بذور القنب

وجه الفيريتين شحوب البشرة تساقط الشعر الفيريتين نقص الحديد جفاف الجلد مخزون الحديد

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