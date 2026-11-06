الزهور المعدنية والأحجار الكريمة.. موضة أحذية 2027

شلال من أحجار الراين، وزهرة معدنية تتألق على حذاء لامع.. في مجموعات ربيع وصيف 2027، أضفى المصممون على الأحذية لمسةً من الفخامة والجمال، مع زخارف براقة وجرعة من المرح. عادت موضة الإكسسوارات المبالغ فيها إلى الواجهة، وأقدامنا تستمتع بها.

موضة الأحذية تتفاوت في درجاتها. فمن جهة، نجد أحذية مرصعة بالجواهر تليق بكنوز الملوك؛ ومن جهة أخرى، تكفي بضع زهور موضوعة ببراعة أو قليل من أحجار الراين لتحويل حذاء بسيط أو صندل إلى تحفة فنية. حتى أحذية UGG الكلاسيكية لم تسلم من موضة الزينة. إذا كانت خزانة أحذيتك بحاجة إلى لمسة مميزة، فاعتبري هذه إشارة لكِ.

موضة أحذية 2027



في عرض سابياساتشي "بنغال بيزنطية برودواي" في نيويورك، جمعت الأحذية بين سحر العالم القديم ولمسة عصرية أنيقة. تألقت أحذية الكاحل ذات المقدمة المدببة والأحذية المفتوحة من الخلف بأحجار وخرز ملونة، وزُينت كل منها بطرف معدني عند المقدمة. كان التنسيق بحد ذاته متعةً بحد ذاته: أحذية مزخرفة تُرتدى مع الجينز والأقمشة المخططة والملابس الرسمية المريحة. وكما هو متوقع من مجموعة تجمع بين ملابس العمل الغربية والزخارف المستوحاة من الطراز البيزنطي، بدت الأحذية وكأنها قطعت أسفاراً كثيرة، وكأنها حصدت بعض الكنوز على مرّ السنين.

لم تتوانَ امرأة سان لوران، التي صممها أنتوني فاكاريلو، عن إضفاء لمسة من الإغراء، وفي هذا الموسم، حتى أحذيتها ذات الكعب العالي تميزت بجاذبية آسرة. تحت برج إيفل المتلألئ في باريس، أطلق فاكاريلو مجموعةً غارقةً في الذهب، من فساتين معدنية سائلة إلى قطع منفصلة براقة. وتناغمت الأحذية مع هذا الفخامة: كعوب منحوتة على شكل ثعابين مذهبة، وسلاسل رقيقة تلتف حول القدم، وأحجار كريمة ضخمة تتوسطها. فهي مزيج من المجوهرات الراقية والتحف الفنية، وليست أحذيةً تُخفى تحت بنطال واسع الساقين.

في دار دولتشي آند غابانا، لم تكن المجوهرات يومًا حكرًا على صندوق المجوهرات. ففي ميلانو، قدمت الدار أحذيةً فخمةً للغاية، لدرجة أن باقي الإطلالة لم تعد تُضاهيها. بعضها مصنوع من قماش بروكار معدني مُذهّب، فخمٌ حتى قبل إضافة أي حجر، ثم رُصّعت بأحجار كابوشون وميداليات عتيقة وأزرار. أما الأفضل من ذلك، فكانت أحذية الجاكار بألوان الأزرق المخضر والبنفسجي والذهبي، مُغطاة بأحجار مصقولة من الفوشيا والياقوت والزمرد، كل منها مُؤطّر بالذهب العتيق، مع تفاصيل سلسلة عند مقدمة الحذاء. حافظ الكعب العالي على حدّته، مما جعل كل تلك الزخارف تبدو مصقولةً وليست مُبتذلة.

عندما يكون البريق الأقل أبلغ من الكلام



وجدت ميوتشيا برادا وراف سيمونز الجمال في نوعٍ أكثر رصانةً من البذخ في ميلانو. فبدلاً من إغراق أحذيتهما بالزخارف، تركا قطعةً واحدةً مرصعةً بالجواهر تتألق في المنتصف، مع موازنة بريقها بفتحاتٍ غير منتظمةٍ تشبه خلية النحل، كاشفةً عن أجزاءٍ صغيرةٍ من الجلد على الجانبين. وزُيّنت الأحذية اللامعة بأزهارٍ معدنيةٍ منحوتة، أشبه بدبابيس بروتالية صغيرة، حيث منحت مراكزها الزرقاء الياقوتية وبتلاتها المتداخلة كل زهرةٍ بُعدًا ثلاثيًا. كان ذلك مزيجًا من الرومانسية ولمسةٍ من غرابة برادا، ودليلًا على أن حجرًا واحدًا، موضوعًا في مكانه المناسب، قادرٌ على منافسة الإطلالات المبالغ فيها من الرأس إلى أخمص القدمين.

قد لا يكون الجمع بين ريك أوينز وأحجار الراين بديهيًا، لكن عالم الموضة دائمًا ما يُبقينا في حالة ترقب. هذا الموسم، استبدل المصمم بعضًا من تصاميمه الضخمة المعتادة بصنادل ذات نعل سميك مُزينة بسلاسل من أحجار الراين. تطل هذه السلاسل من تحت التصاميم الانسيابية متعددة الطبقات، لتضفي بريقًا غير متوقع، وتُذكّرنا بأن حتى أبسط الملابس يمكن أن تتألق بلمسة من البريق.

اجعلي الحذاء هو العنصر الأساسي. حافظي على بساطة باقي الإطلالة، مع الجينز أو الملابس الرسمية الأنيقة أو فستان بسيط، ودعي قدميكِ تتحدثان عن جمالكِ.