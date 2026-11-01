ما هو الوقت الأمثل لشراء السترات والمعاطف لـ شتاء عام 2026؟

مع قرب حلول فصل الشتاء ينقسم الأشخاص في هذا العالم إلى فئتين: فئةٌ تشعر بحماسٍ بالغ لتجديد خزانة ملابسها الشتوية، لكنها تكتفي بأحلام اليقظة دون اتخاذ أي خطوة فعلية - فبرودة الطقس بحد ذاتها تبدو مريحة بما يكفي لتشجيعك على الخروج والاستمتاع بالأجواء، بدلاً من الانزواء في غرفة دافئة ومظلمة. أما الفئة الثانية، فهي التي تتابع منصات التواصل الاجتماعي بتركيزٍ شديد، وتنتقي بعناية كل إطلالة أو قطعة قبل أن تحظى بشرف إضافتها إلى "لوحة الإلهام" (mood board) الخاصة بخزانتهم الشتوية.

وبالعودة إلى الفئتين الأوليين؛ إذا كنتِ تنتمين لإحداهما وتنتظرين بفارغ الصبر أن تعلن علاماتك التجارية ومتاجرك المفضلة عن أولى تشكيلاتها الشتوية، فدعينا نخبركِ أنكِ تأخرتِ قليلاً - لكن لا يزال هناك متسع من الوقت! فمن الناحية المثالية، أمامكِ فرصة حتى بالأخص مع حلول شهر نوفمبر لوضع الأسس لأسلوبك الشتوي، ولدينا أسباب وجيهة لهذا الرأي.

تخفيضات الشتاء.. خدعةٌ مستترة

دعينا نضع أمامكِ مشهداً مألوفاً: معطفٌ مخفّض السعر بنسبة 50% قد يبدو صفقةً رابحة، لكن سرعان ما تكتشفين أنه لا يمنحكِ الدفء الكافي، أو أنه يبدأ في التلف (ظهور كرات وبرية صغيرة) بعد ارتدائه مرتين فقط، أو يفقد شكله الأصلي قبل نهاية الموسم.

وعلى عكس ملابس الصيف -حيث يمكن لقميص قطني خفيف أو فستان بسيط أن يبدو فاخراً دون تكلفة باهظة- فإن الملابس الشتوية لا ترحم؛ فجودة القماش، والبطانة، والحياكة، ووزن القطعة، وحتى طريقة انسدالها على الجسم، لا تعكس ذوقكِ فحسب، بل تكشف بوضوح عن السعر الذي دفعته مقابلها.

فالملابس المحبوكة من الألياف الصناعية (الأكريليك) قد تبدو -وهي معلقة- وكأنها من الصوف، لكن من المستبعد جداً أن تمنحكِ ذلك المظهر الراقي والمؤثر الذي تطمحين إليه.

الملابس الشتوية

في ماذا ينبغي عليك الاستثمار؟

لا يعني ما ذكرناه حتى الآن أنه يتوجب عليك التوقف تماماً عن شراء ملابس شتوية بأسعار معقولة؛ فبعض القطع رخيصة الثمن تستحق الشراء فعلاً، لا سيما تلك التي تتميز بمرونتها وتصلح للارتداء كطبقة تحتية أسفل قطع أخرى أكثر تميزاً أو ذات وزن أكبر. يكمن السر في معرفة المواضع التي يمكنك فيها توفير المال، مما يمنحك مساحة أكبر وخيارات أوسع عند شراء القطع التي ترغبين بها حقاً، بدلاً من الاكتفاء ببدائل تضطرين للقبول بها. أعيدي قراءة هذه العبارة الأخيرة.

استثمري في قطع ذات تصاميم محايدة ستجدين نفسك تعودين لارتدائها مراراً وتكراراً، أو اختاري قطعة ذات طابع مميز تدركين أنكِ سترتدينها طوال فصل الشتاء، أو ربما جربي لوناً جديداً بدأتِ تميلين إليه هذا العام. ربما كان هناك نمط جمالي معين رغبتِ في تجربته الشتاء الماضي لكنكِ لم تجدي الفرصة لإضافته إلى خزانتك؛ الآن هو الوقت المثالي لتجربته دون إنفاق مبالغ طائلة.