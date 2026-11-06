دراسة: مشروبات الطاقة تزيد من خطر الإصابة بالسكتات القلبية 11 ضعفا

سواءً كان الهدف إنجاز عمل متأخر، أو إتمام جلسة رياضية مكثفة، أو ببساطة التغلب على خمول ما بعد الظهر، فقد أصبحت مشروبات الطاقة خيارًا شائعًا لتنشيط الجسم، خاصةً بين الشباب. لكن هذه الدفعة السريعة من الطاقة قد تستحق نظرة فاحصة، إذ أثارت دراسة جديدة مخاوف بشأن التأثير المحتمل للمشروبات الغنية بالكافيين والمكملات المنشطة على صحة القلب.

أظهرت الأبحاث أن حالات توقف القلب تظهر بمعدل يزيد حوالي 11 ضعفًا في تقارير الآثار الجانبية التي قدمتها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) والمتعلقة بالمنتجات التي تحتوي على الكافيين والمنبهات، مقارنةً بالتقارير المتعلقة بالمنتجات الخالية من هذه المكونات. وتُثير هذه النتائج قلقًا بالغًا لدى المستهلكين الشباب، حيث يُمثل البالغون الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا حوالي 45% من التقارير التي تربط هذه المنتجات بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ماذا توصلت إليه الدراسة؟



تم تقديم هذا البحث كمناقشته في الجلسات العلمية لجمعية القلب الأمريكية (AHA) لعام 2026، وفحص التحليل 28345 تقريرًا عن الأحداث الضارة المقدمة إلى قاعدة بيانات السلامة التابعة لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية بين عامي 2017 و2025. ومن بين هذه التقارير، 854 تقريرًا تتعلق بمشروبات الطاقة أو المكملات الغذائية التي تحتوي على الكافيين والمنبهات الأخرى، بينما 27491 تقريرًا تتعلق بمنتجات لا تحتوي على هذه المكونات.

إلى جانب الإبلاغ عن توقف القلب، وجد الباحثون أن التقارير المتعلقة بالمنتجات المحتوية على المنبهات كانت أكثر عرضةً بنحو 4.5 مرات لذكر النوبات القلبية. كما كانت التقارير عن اضطرابات نظم القلب البطينية، وهي اضطرابات في نظم القلب تنشأ في الحجرات السفلية للقلب، وخفقان القلب أكثر تواتراً بنحو أربع مرات. وكشف التحليل أيضاً عن تقارير أكثر بنحو ثلاث مرات عن ارتفاع معدل ضربات القلب، وتقارير أكثر بـ 2.71 مرة عن ألم الصدر، وتقارير أكثر بمرتين تقريباً عن الإغماء، وذلك فيما يتعلق بالمنتجات المحتوية على الكافيين والمنبهات.

لماذا تثير مشروبات الطاقة مخاوف تتعلق بصحة القلب؟



الكافيين منبه يزيد من اليقظة، لكن الإفراط في تناوله قد يؤثر على معدل ضربات القلب وضغط الدم. ويكمن القلق في أن مشروبات الطاقة غالباً ما تحتوي على كميات مركزة من الكافيين، إلى جانب مكونات منبهة أخرى.

وأوضح الدكتور غاجيندر كومار غويال، المدير السريري لبرنامج أمراض القلب في مستشفيات مارينغو آسيا بفريد آباد، التأثير المحتمل على القلب قائلاً: "قد تفعل مشروبات الطاقة أكثر من مجرد زيادة الطاقة واليقظة. فمحتواها العالي من الكافيين ومزيج المنبهات فيها يمكن أن يتداخل مع النظام الكهربائي للقلب، مما قد يؤدي إلى حدوث اضطرابات خطيرة في نظم القلب".

بحسب جمعية القلب الأمريكية، تحتوي بعض مشروبات الطاقة على ما يصل إلى ثلاثة أضعاف كمية الكافيين الموجودة في القهوة المغلية لكل أونصة سائلة. وقد تحتوي بعض مكملات ما قبل التمرين على تركيزات أعلى. كما قد يتناول الشباب هذه المنتجات قبل ممارسة أنشطة بدنية مكثفة أو يخلطونها مع الكحول والمنبهات الأخرى، مما قد يزيد من الضغط على الجهاز القلبي الوعائي.

ينصح الدكتور غويال بتجنب الإفراط في تناول مشروبات الطاقة، وخاصةً لمن يعانون من مشاكل في القلب والأوعية الدموية. كما يوصي بتجنبها قبل ممارسة التمارين الرياضية الشاقة، وعدم تناولها مع الكحول أو أي منبهات أخرى. وينبغي على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، أو خفقان القلب المتكرر، أو أمراض القلب المعروفة، توخي الحذر الشديد. ويتطلب ألم الصدر، أو الإغماء، أو خفقان القلب الشديد عناية طبية فورية.

هل هذا يعني أن مشروبات الطاقة تسبب السكتة القلبية؟



ليس بالضرورة. فقد أكد الباحثون أن النتائج تُثبت وجود ارتباط، وليس علاقة سببية مباشرة. واعتمد التحليل على تقارير مُقدمة طوعًا إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ما يعني أنه لا يُمكن تحديد مدى تكرار حدوث أمراض القلب لدى جميع مُستهلكي مشروبات الطاقة، أو إثبات أن هذه المنتجات هي السبب. كما أن البحث أولي ولم يخضع بعد لمراجعة الأقران كبحث علمي كامل.

في الوقت الراهن، تُشير النتائج إلى ضرورة توخي الحذر عند تناول الكافيين، لا سيما عند استهلاك منتجات تحتوي على الكافيين على مدار اليوم. ورغم أن الاستهلاك العرضي قد لا يُشكل خطراً يُذكر على العديد من البالغين الأصحاء، إلا أنه من الأفضل تجنب تجاوز الحدود الموصى بها من الكافيين بانتظام. ففي نهاية المطاف، لا ينبغي أن يكون الحصول على دفعة من الطاقة على حساب صحة القلب.