مش هتصدق.. لقاح الهربس النطاقي يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب

تلقّي لقاح الهربس النطاقي وسيلةً جيدةً لكبار السن لتجنّب الإصابة المؤلمة. ولكن قد يُقدّم اللقاح فائدةً إضافيةً تتجاوز مجرّد الوقاية من الهربس النطاقي.

وجدت دراسة حديثة أن البالغين الأمريكيين الذين تلقوا اللقاح الأحدث، الذي تم طرحه لأول مرة منذ ما يقرب من عقد من الزمان، كانوا أقل عرضة للإصابة بمشاكل في القلب مقارنة بأولئك الذين تلقوا نسخة سابقة.



وأضاف ماكسيم تاكيه ، الحاصل على ماجستير العلوم وزمالة الكلية الملكية للأطباء النفسيين ودكتوراه ، وهو أستاذ مشارك في الطب النفسي بجامعة أكسفورد وأحد مؤلفي الدراسة، أن هذه النتائج تضيف إلى الأدلة المتزايدة على أن لقاح شينغريكس، وهو لقاح أحدث ضد الهربس النطاقي ، قد يساعد في حماية القلب.

ومع ذلك، حذر تاكيه من أن الدراسة "ليست دليلاً على السببية والنتيجة".

نوع جديد من الدراسة



ربطت بعض الدراسات السابقة دواء شينغريكس بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. لكن تاكيه قال إن جميع هذه الدراسات تعاني من خلل في تصميمها.

وأوضح قائلاً: "لقد تشترك جميع تلك الدراسات في نفس نقطة الضعف. فقد قارنت بين الأشخاص الذين اختاروا تلقي اللقاح والأشخاص الذين لم يتلقوه".

يمكن أن يؤدي هذا النوع من المقارنة إلى ما أسماه تاكيه "تحيز المتلقين الأصحاء".

بعبارة أخرى، قد يكون من الصعب تحديد ما إذا كانت الفوائد تأتي من اللقاح نفسه أم من حقيقة أن الأشخاص الذين يتلقون اللقاح يميلون إلى أن يكونوا أكثر وعياً بصحتهم.

عندما تحولت الولايات المتحدة من لقاح زوستافاكس، وهو لقاح حي موهن ضد الهربس النطاقي، إلى لقاح شينجريكس المؤتلف في عام 2017، رأى الباحثون فرصة لمعالجة تلك المشكلة.



وقال تاكيه إنهم سيتمكنون أخيراً من دراسة آثار نوع اللقاح نفسه، بدلاً من مقارنة الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم.



قام الفريق بفحص بيانات مجموعتين من البالغين الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فأكثر، تضم كل منهما 36460 مشاركًا. تلقى حوالي 94% من أفراد إحدى المجموعتين اللقاح الأحدث، بينما تلقى 99% من أفراد المجموعة الأخرى اللقاح الأقدم.

وظهر نمط واضح: بعد سبع سنوات من التطعيم، بدا أن الأشخاص الذين تلقوا لقاح شينغريكس يتمتعون بصحة قلبية أفضل بشكل عام.

بالمقارنة مع مجموعة زوستافاكس، كانت المجموعة الأخرى، في المتوسط، أقل عرضة بنسبة 10٪ للإصابة بمرض القلب الإقفاري، وأقل عرضة بنسبة 12٪ للإصابة بفشل القلب، وأقل عرضة بنسبة 9٪ للإصابة بمزيج من مرض القلب الإقفاري وفشل القلب والسكتة الدماغية الإقفارية.

وقال تاكيه: "كانت العلاقة الحمائية أقوى في السنوات القليلة الأولى، ثم تلاشت مع مرور الوقت".

قال الدكتور أراش بيرلياني ، الحاصل على دكتوراه في الطب وزميل الكلية الأمريكية لأمراض القلب، وهو طبيب قلب في مركز سيدارز سيناي الطبي والمدير السريري لمعهد بيفرلي هيلز لأمراض القلب والطب الوقائي: " للوهلة الأولى، قد يبدو الفرق ضئيلاً".

وأوضح قائلاً: "كان التأثير المطلق 1%". "قد لا يبدو هذا الرقم كبيراً، ولكن عندما نتحدث عن 50 مليون أمريكي معرضين للخطر، فإن هذا الانخفاض بنسبة 1% يترجم إلى مئات الآلاف من حالات الوقاية من النوبات القلبية وفشل القلب والسكتات الدماغية".

مع ذلك، من المهم التذكير بأن الدراسة كانت قائمة على الملاحظة، وليست تجربة عشوائية مضبوطة. قال تاكيه: "إنها تُظهر ارتباطًا قويًا ومضبوطًا جيدًا"، لكنها لا تستطيع أن تثبت بشكل قاطع أن اللقاح نفسه يحمي القلب.

لقاح الهربس

كيف يمكن أن يعمل لقاح الهربس النطاقي على حماية القلب



كان كلا اللقاحين فعالين في الوقاية من الهربس النطاقي، وهو عدوى فيروسية تسبب طفحًا جلديًا مزعجًا. لكن اللقاح الأحدث فقط هو الذي ارتبط بفوائد صحية للقلب. لم يبحث الباحثون في السبب، لكن لدى أطباء القلب بعض النظريات.

قال الدكتور بهارات سانغاني ، الحاصل على شهادة البورد في أمراض القلب والباطنية، والذي يمارس عمله في ولايتي ميسيسيبي وتكساس: "الفكرة السائدة هي أن اللقاح الأحدث يحتوي على مكون معزز خاص يبدو أنه يهدئ الالتهاب في الجسم".

هذا المكون، المسمى AS01B، هو مكون خاص طورته شركة الأدوية GSK.



ووفقًا لبيريلياني، قد يساعد ذلك في تقليل الالتهاب عن طريق تثبيط الاستجابة المناعية وخفض مستويات علامة الالتهاب IL-6.

وقال بيرلياني: "هذا يسبب التهابًا مزمنًا أقل في القلب والأوعية الدموية، وهذا ما يؤدي إلى الحماية"، مشيرًا إلى أن التأثير مشابه لتأثير أدوية القلب مثل الكولشيسين.

قد يُفيد الوقاية من الهربس النطاقي القلب أيضاً. إذ يُمكن أن يُحفّز الهربس النطاقي استجابةً مُؤهبةً للتخثر، ما يعني أنه يزيد من احتمالية تجلط خلايا الدم، كما أوضحت الدكتورة سيريسا فادالي، طبيبة القلب المُعتمدة في مركز أتريا هارت في سكوتسديل، أريزونا. وقد تُؤدي هذه الجلطة إلى انسداد تدفق الدم.

"هكذا يمكن لشخص يعاني من انسداد طفيف بعد حدث محفز مثل الهربس النطاقي أن يصاب بحدث قلبي وعائي"، كما صرح فادالي لمجلة "هيلث".