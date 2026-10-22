أسامة الأزهري: قدرتنا الإنتاجية تصل إلى ألف فيلم شهريا.. ونستهدف الوصول لـ 3 آلاف

كشف الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن الوزارة تستهدف التوسع في إنتاج الأفلام باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، موضحًا أن قدرتها الإنتاجية تصل إلى ألف فيلم شهريًا، فيما يبلغ المستهدف الذي تسعى إلى تحقيقه 3 آلاف فيلم.

قدرتنا الإنتاجية تصل إلى ألف فيلم شهريًا

وقال الأزهري، خلال كلمته بمنتدى مصر 2026، إن فريق الذكاء الاصطناعي بوزارة الأوقاف يضم 40 شابًا، يعملون منذ 5 أشهر على إنتاج الأفلام والفيديوهات، في إطار خطة لتطوير المحتوى الديني والفكري والاستفادة من التقنيات الحديثة.

وأضاف وزير الأوقاف أن الوزارة تمكنت من إنتاج 100 فيلم تتناول عجائب صنع الله في الوجود، مشيرًا إلى أن التجربة تمثل بداية للتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى مرئي يتناول موضوعات متنوعة.

وأوضح أن الإمكانات المتاحة للفريق تسمح بإنتاج ألف فيلم في الشهر، لافتًا إلى أن الوزارة تستهدف الوصول إلى إنتاج 3 آلاف فيلم، في إطار خطتها لتوسيع نطاق المحتوى الذي تقدمه للجمهور.

وأشار الأزهري إلى إمكانية توظيف هذه الأفلام والفيديوهات في مواجهة الإرهاب والإلحاد، وتعزيز معاني الانتماء والمواطنة، مؤكدًا أن الوزارة تسعى إلى الاستفادة من هذه الأدوات في التعامل مع القضايا والأزمات التي تواجه المجتمع.

ولفت إلى أن أعضاء الفريق كانوا يستعجلون نشر الفيديوهات التي أنتجوها، لكنه طلب منهم عدم التسرع، بما يعكس حرص الوزارة على تنظيم عملية الإنتاج والنشر.

وأعلن وزير الأوقاف افتتاح مركز الذكاء الاصطناعي بالوزارة الأسبوع المقبل، في خطوة تستهدف دعم هذا التوجه وتطوير قدرات الوزارة في إنتاج المحتوى باستخدام التقنيات الحديثة.

وأكد الأزهري أن الوزارة تسعى إلى توظيف طاقات الشباب والإمكانات التكنولوجية المتاحة في تطوير أدوات الخطاب الديني، وتعزيز حضور المحتوى الذي تنتجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي هذا التوجه في إطار سعي وزارة الأوقاف إلى توسيع إنتاج الأفلام والفيديوهات، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تقديم محتوى فكري وديني قادر على الوصول إلى شرائح مختلفة من الجمهور.