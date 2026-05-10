فى موسمه .. اكتشف طريقة عمل شوربة الخرشوف

يُعد الخرشوف من أكثر انواع الخضروات التى بدأت تنتشر فى السوق خلال الفترة الأخيرة بشكل واضح .. فكيف يمكن صناعة طبق شوربة شهي منه؟

نعرض لكم طريقة عمل شوربة الخرشوف من خلال خطوات الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة.

المقادير

خرشوف مكعبات

بصل

ثوم

كرفس بلدي

زعتر

جزر

ملح

فلفل اسود

كمون

بهارات

مكعب مرق

القليل من الدقيق

كريمة بيتي

طريقة عمل شوربة الخرشوف



شوحي البصل مع الثوم في حلة بها زيت ثم ضعي الكرفس والزعتر والجزر و كل البهارات وقلبيهم جيدا.

اضيفي الخرشوف المقطع ثم مكعب مرق ورشة دقيق كبيرة قلبيهم قليلا ثم ضعي الكريمة البيتي وتترك حتى الغليان وتقدم.