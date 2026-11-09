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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأحد المقبل.. تفعيل تعاقد «الصحفيين» مع 73 مستشفى ومركزا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تعلن لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد الجارحي وكيل النقابة، تفعيل التعاقد بين مشروع علاج الصحفيين وأسرهم و73 مستشفى ومركزًا طبيًا تابعًا لأمانة المراكز الطبية المتخصصة في 19 محافظة، وذلك تنفيذًا لبروتوكول التعاون الموقّع بين النقابة والأمانة. ويبدأ العمل بالمستشفيات المنضمة حديثًا إلى المشروع اعتبارًا من الأحد المقبل 15 نوفمبر الجاري، ويستمر التعاقد القائم مع مستشفيات الأمانة المتعاقدة بالفعل مع المشروع.

ويتوجه خالد البلشي نقيب الصحفيين بالشكر إلى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة والسكان للتطوير المؤسسي، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور أحمد رزق، نائب رئيس الأمانة، على دعمهم وتعاونهم في إتمام هذا البروتوكول وتيسير حصول الصحفيين وأسرهم على الخدمة.

وتضم قائمة المستشفيات والمراكز المتعاقدة:

* 44 مستشفى متعدد التخصصات.

* 14 مستشفى ومركزًا أحادي التخصص، في تخصصات منها أمراض القلب وجراحته والقسطرة التداخلية، والكبد والجهاز الهضمي، والعيون، والصدر، والأطفال، وطب الأسنان.

* 8 مراكز ومستشفيات لعلاج الأورام.

* 7 مستشفيات لجراحات اليوم الواحد.

وتتصدر القاهرة المحافظات بـ18 مستشفى ومركزًا، تليها القليوبية بـ6، ثم الدقهلية وكفر الشيخ ومطروح بـ5 لكل منها، ثم الجيزة ودمياط والغربية بـ4 لكل منها. وتمتد الشبكة إلى الإسكندرية والبحيرة والمنوفية والشرقية وبني سويف وأسيوط وسوهاج وقنا والبحر الأحمر وشمال سيناء والوادي الجديد، بما يتيح للزملاء في المحافظات تلقي العلاج قرب أماكن إقامتهم، دون تحمل أعباء السفر إلى القاهرة.

وأكد محمد الجارحي وكيل النقابة للرعاية الصحية والاجتماعية أن الاستفادة من الخدمة للمشتركين في مشروع علاج الصحفيين وأسرهم، وهم : الأعضاء، والأزواج والزوجات، والأبناء، والوالدان، بموجب كارنيه مشروع العلاج الساري وخطاب التحويل، وفقًا للنظام المعمول به مع جميع المستشفيات المتعاقدة مع المشروع.

وتنشر اللجنة مع هذا البيان الدليل الكامل للمستشفيات والمراكز المتعاقدة، مرتبًا حسب المحافظات ومصنفًا حسب نوع الخدمة.

لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية الصحفيين محمد الجارحي علاج الصحفيين مستشفى

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