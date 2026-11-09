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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

دراسة حديثة: الطماطم تقلل احتمالات الإصابة بسرطان البروستاتا.. ما السر؟

الطماطم
الطماطم
ريهام قدري

كشفت دراسة علمية حديثة عن وجود ارتباط بين ارتفاع مستويات مادة الليكوبين، الموجودة في الطماطم، وانخفاض احتمالات الإصابة ببعض أنواع السرطان، من بينها سرطان البروستاتا، ما يسلط الضوء على أهمية التغذية الصحية ودورها المحتمل في دعم الوقاية من الأمراض.

وأوضحت الدراسة، المنشورة في دورية Frontiers in Nutrition في فبراير 2025، أن الباحثين أجروا مراجعة منهجية وتحليلًا تجميعيًا لنتائج 121 دراسة مستقبلية، شملت أكثر من 108 آلاف حالة إصابة بالسرطان، بهدف تقييم العلاقة بين تناول الطماطم والليكوبين ومستويات هذه المادة في الدم ومخاطر الإصابة بالسرطان.

الليكوبين.. العنصر المسؤول عن الفائدة المحتملة

وأشارت النتائج إلى أن ارتفاع استهلاك الليكوبين ارتبط بانخفاض احتمالات الإصابة بالسرطان بوجه عام بنسبة 5%، كما ارتبط ارتفاع مستوياته في الدم بانخفاض المخاطر بنسبة 11% مقارنة بالمستويات الأقل.

وفيما يتعلق بسرطان البروستاتا، رصد الباحثون ارتباطًا عكسيًا بين تناول الليكوبين من الغذاء واحتمالات الإصابة بالمرض، كما ارتبط ارتفاع مستوياته في الدم بانخفاض احتمالات الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 11%.

والليكوبين هو أحد مضادات الأكسدة الطبيعية التي تنتمي إلى مجموعة الكاروتينات، وهو المسؤول عن اللون الأحمر للطماطم، ويُعتقد أنه يمتلك خصائص تساعد في مقاومة الإجهاد التأكسدي والالتهابات داخل الجسم.

هل الطماطم المطبوخة أفضل من الطازجة؟

تحتوي الطماطم المطبوخة ومنتجاتها، مثل صلصة الطماطم، على ليكوبين يسهل على الجسم الاستفادة منه بدرجة أكبر مقارنة بالطماطم النيئة، خاصة عند طهيها وهرسها.

لكن الدراسة لم تثبت أن تناول الطماطم وحدها يمنع الإصابة بسرطان البروستاتا؛ إذ لم يجد التحليل ارتباطًا ذا دلالة إحصائية بين إجمالي تناول الطماطم أو الطماطم النيئة وانخفاض احتمالات الإصابة بهذا النوع من السرطان.

هل تناول الطماطم يحمي من سرطان البروستاتا؟

رغم النتائج المشجعة، يؤكد الباحثون أن النتائج تشير إلى ارتباط إحصائي وليس إثباتًا لعلاقة سببية مباشرة، ولذلك لا يمكن اعتبار الطماطم علاجًا أو وسيلة مضمونة للوقاية من سرطان البروستاتا.

كما يشير المعهد الوطني الأمريكي للسرطان إلى أن نتائج الدراسات المتعلقة بالليكوبين وسرطان البروستاتا لا تزال متباينة، ولا توجد أدلة كافية تؤكد قدرته على منع المرض.

لذلك، يظل تناول الطماطم ضمن نظام غذائي متوازن خطوة مفيدة للحصول على مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية، دون الاعتماد عليها بديلًا عن الفحوصات الطبية أو المتابعة الصحية.

الطماطم طماطم طماطم تمنع إصابة البروستاتا سرطان البروستاتا بروستاتا

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