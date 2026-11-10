كوريا الشمالية تجري تجربة إطلاق طوربيد جديد في بحر الشرق

أجرت كوريا الشمالية اليوم /الثلاثاء/ تجربة لإطلاق طوربيد من نوع جديد في بحر الشرق وتعتزم نشره مطلع العام المقبل.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) - بأن أكاديمية علوم الدفاع وإدارة الصواريخ ومكتب أبحاث أسلحة الطوربيد قد تحققت أمس الإثنين من فعالية النظام الجديد في القتال.. مشيرة إلى أن التجربة تعد جزءا إلزاميا من التطوير التكنولوجي لأنظمة أسلحة بيونج يانج، حيث أنها تعتزم نشر الطوربيد ضمن قواتها البحرية مطلع العام المقبل.

ولم تشر وكالة الأنباء عن أي معلومات إضافية حول الطوربيد.

من جانبها، أفادت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أن الجيش يواصل مراقبة تطوير الأسلحة في جارتها الشمالية عن كثب.

وكانت بيونج يانج قد اختبرت الشهر الماضي طوربيدا جديدا عالي السرعة وموجها بدقة ومجهزا بالذكاء الاصطناعي، وأطلقت نوعين من صواريخ كروز من غواصة يعتقد خبراء الدفاع في كوريا الجنوبية أنها تزن ثلاثة آلاف طن.