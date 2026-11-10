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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بسبب عجز معلمي الأزهر.. مطالب أمام البرلمان بالمساوة بالتربية والتعليم

خلال اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب
خلال اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

طالب الدكتور أحمد شرقاوي رئيس قطاع المعاهد الدينية  
المساواة بين معلمين الأزهر ومعلمي التربية والتعليم وقال :"نريد أن ما يسري علي العاملين بوزارة التربية والتعليم يسري علي العاملين في المدارس الأزهريّة" .

و أكد علي أن هناك معاناة شديدة بسبب العجز  في هيئة التعليم  بالأزهر وأوضح في كلمته خلال اجتماع اللجنه أنه من  ضمن الحلول التي استقر عليها في الأزهر الشريف هو الاعتماد علي الخريجين ممن يقضون مرحلة الخدمة العامة. 


وردا عليه، قال  الدكتور عمرو الورداني رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب "لا اتفق مع الاستعانة بالخدمة العامة والتوسع فيها لأنه لا يتوافق مع بناء الدولة". 
 

وقال الدكتور أحمد شرقاوي إن قطاع المعاهد الأزهريّة يحتاج  إلي دعم مجلس النواب لتوفير الدرجات الوظيفية خاصة في قطاع التعليم. 


وأكد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب الدكتور عمرو الورداني المجلس داعم تماما للقطاع التعليمي في الأزهر. وقال إن هذا المقترح هو سد للعجز وسد مؤقت.

وأوضح أن المخصصات المالية هي التي ساهمت في الاستعانة بالمعاشات ولخريجي الخدمة العامة. 
 

و أوصي رئيس اللجنة الدينية بتخصيص جلسة استماع لمناقشة ازمات التعليم الأزهري.


و يري  عمرو الورداني رئيس اللجنة الدينية أن المشكلة الأساسية لدي الأزهر هي أن الأزهر  أولي بمعاهده، وبالتالي يجيب أن يعمل الأزهر  علي تأهيل الخريجين للعمل في المعاهدة.


وقال عمرو الورداني إن من الحلول التي تم مناقشتها في اللجنة الدينية لمواجهه العجز في التعليم هو  التوقف علي إنشاء المعاهد الأزهريّة لحين تأهيل المزيد من المعلمين.

وردا عليه ، أكد الدكتور أحمد شرقاوي أن  الأزهر لم يفتح باب التعينات منذ مدة طويلة نتيجة عدم توافر مخصصات مالية أو درجات وظيفية وبالتالي كان من الحلول التي لجأنا بها هي تواجد مدرسين بالحصة وهذا حل مؤقت.

وقال محمد سعفان رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب إن المادة التي تطالب بالمد للمعاشات سوف يعطل تعيين الشباب خاصة من شباب الأزهر. 


وثمن موقف الحكومة النائب طارق الخولي وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية، مؤكدا أن مد المدة ٣ سنوات لسد العجز في قطاع التعليم في الأزهر هذا شئ نحتاجه، ونوافق علي هذه التشريعات لانها ضرورية. 

40 ألف درجة وظيفية لمواجهة عجز معلمي الأزهر


وقال محمد القويسي ممثل وزارة المالية إن تمويل وزارة المالية في توفير درجات أن هناك موافقة علي ٤٠ الف معلم والدرجات متوفرة. 

المعاهد الدينية اللجنة الدينية مجلس النواب النواب معلمي الأزهر العجز المالية

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