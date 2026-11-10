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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صراع نهائي مونديال 2030 يشتعل.. سانشيز يدافع عن استضافة إسبانيا والمغرب ويؤكد: النهائي من اختصاص فيفا

كأس العالم
كأس العالم
إسلام مقلد

أعاد بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني، إشعال الجدل بشأن هوية الدولة التي ستستضيف المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2030، في ظل المنافسة المتصاعدة بين إسبانيا والمغرب، ضمن الملف المشترك الذي يضم أيضًا البرتغال لتنظيم الحدث العالمي.

وفي تصريحات لافتة، استعاد سانشيز لحظة تتويج المنتخب الإسباني بكأس العالم في الولايات المتحدة، واصفًا مشهد تسليم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكأس إلى إسبانيا بأنه «نشوة سياسية حقيقية»، قبل أن يؤكد طموحه في أن يتوج منتخب بلاده باللقب مجددًا خلال النسخة التي تستضيفها بلاده عام 2030.

سانشيز يدافع عن الملف المشترك بين إسبانيا والمغرب والبرتغال

ودافع رئيس الوزراء الإسباني، خلال مقابلة مع إذاعة «لا سيبتيما»، عن الملف المشترك لاستضافة مونديال 2030، مؤكدًا أن المبادرة انطلقت في الأساس من إسبانيا والبرتغال، قبل انضمام المغرب إلى المشروع.

وقال سانشيز: «صحيح أن دولتين هما من نظمتا أو أطلقتا هذه الفكرة، إسبانيا والبرتغال، لأن أوروبا هي من حان دورها لاستضافة البطولة، وقد أضفنا دولة شقيقة كالمغرب».

وشدد رئيس الوزراء الإسباني على أن بلاده ستستضيف العدد الأكبر من مباريات البطولة مقارنة ببقية الدول المنظمة، في رسالة تهدف إلى طمأنة الجماهير الإسبانية، وسط المخاوف المتزايدة بشأن إمكانية إقامة المباراة النهائية في المغرب.

وقال سانشيز: «لقد فزنا في جنوب أفريقيا، وفزنا في نيويورك، والآن حان دورنا للفوز في إسبانيا عام 2030، أليس كذلك؟ هذا الأمر من اختصاص فيفا، وإسبانيا هي الدولة التي ستستضيف أكبر عدد من المباريات».

معركة استضافة نهائي كأس العالم 2030

وتأتي تصريحات سانشيز في وقت تتزايد فيه التكهنات بشأن مكان إقامة المباراة النهائية لمونديال 2030، وسط مخاوف داخل الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم من إمكانية منح المغرب شرف استضافة المواجهة الختامية للبطولة.

وكشف خوانما كاستانيو، خلال برنامج «إل بارتيدازو دي كوبي»، أن الضغوط السياسية المرتبطة بالملف قد تلعب دورًا في تحديد الدولة التي ستحتضن المباراة النهائية، مشيرًا إلى إمكانية تأثير تحركات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في هذا الملف.

اقتراح بانسحاب إسبانيا من تنظيم البطولة

وفي تطور آخر، أثار ألبرتو نونيز فيخو، زعيم حزب الشعب الإسباني، جدلًا واسعًا بعدما تردد أنه يدرس طرح مقترح بانسحاب إسبانيا من استضافة البطولة خلال حملته الانتخابية، حال عدم حصولها على حق تنظيم المباراة النهائية.

وبحسب ما أورده برنامج «إل بارتيدازو دي كوبي»، فإن هذا المقترح لا يزال في إطار الطروحات السياسية، لكنه يعكس حجم الجدل الدائر داخل إسبانيا بشأن توزيع المباريات وأحقية الدول المنظمة في استضافة المواجهة الأهم بالبطولة.

الاتحاد الإسباني يستبعد الانسحاب من مونديال 2030

على الجانب الآخر، جاء الموقف الرسمي للاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم مختلفًا، بعدما استبعد رئيسه رافائيل لوزان إمكانية انسحاب بلاده من تنظيم كأس العالم، داعيًا إلى الهدوء واحترام الالتزامات الموقعة مع الأطراف المشاركة.

وقال لوزان، خلال ظهوره في برنامج «إل بارتيدازو دي كوبي»: «لقد وقعت إسبانيا اتفاقيات مع الدول الأخرى، ومع فيفا، ومع الحكومة لتنظيم كأس العالم هذا».

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