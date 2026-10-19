حازم حسني يوجّه الشكر لوزارة التربية والتعليم لدورها في إنجاح بطولة كأس العالم للرماية 2026

تتواصل اليوم الاثنين 19 أكتوبر منافسات بطولة كأس العالم للرماية «بندقية ومسدس» 2026، المقامة في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الجديدة، بمشاركة 51 دولة ونحو 600 رامٍ ورامية، في واحدة من أبرز البطولات الدولية المدرجة على أجندة الاتحاد الدولي للرماية (ISSF) هذا العام.

ويشهد برنامج اليوم استكمال منافسات البندقية لمسافة 300 متر في وضع الرقود للرجال والسيدات، ضمن المراحل الأخيرة من البطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 20 أكتوبر الجاري، بمشاركة نخبة من أبرز الرماة والراميات من مختلف دول العالم.

حازم حسني يشكر وزارة التربية والتعليم على إسهاماتها في نجاح البطولة

وفي إطار تقديره للجهود التي أسهمت في إنجاح هذا الحدث الرياضي الدولي، وجّه حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية، الشكر والتقدير إلى وزارة التربية والتعليم، تقديراً لما قدمته من إسهامات في دعم نجاح البطولة والمساهمة في ظهور مصر بصورة مشرفة أمام الوفود والبعثات المشاركة من مختلف دول العالم.

وثمّن حسني دور الوزارة وجهودها في إطار التعاون بين مؤسسات الدولة لإنجاح الفاعليات الدولية التي تستضيفها مصر، مؤكداً أهمية تكامل الأدوار بين مختلف الجهات والمؤسسات في تقديم صورة تليق بمكانة مصر وقدرتها على تنظيم واستضافة كبرى البطولات الرياضية.

ويأتي هذا التقدير في ضوء ما تمثله استضافة بطولة بحجم كأس العالم للرماية من مسؤولية مشتركة، تتطلب تضافر الجهود وتعاون المؤسسات المختلفة، بما يسهم في توفير الأجواء المناسبة للوفود المشاركة وإظهار الإمكانات المصرية بصورة مشرفة على المستوى الدولي.

تقدير متواصل لجميع شركاء النجاح

ويأتي توجيه الشكر إلى وزارة التربية والتعليم استكمالاً لتقدير حازم حسني، الذي وجّه الشكر إلى وزارات الدفاع والداخلية والشباب والرياضة، واللجنة الأولمبية، ولجنة التحكيم، ونادي الرماية وقياداته ومسؤوليه، إلى جانب جميع الجهات والكوادر التي شاركت في تنظيم البطولة وإنجاح فاعلياتها، وكذلك المؤسسات الصحفية والإعلامية التي واكبت المنافسات ونقلت تفاصيلها إلى الجمهور.

ويعكس هذا التقدير أهمية العمل الجماعي وتكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والجهات الرياضية والتنظيمية والإعلامية، باعتبارها جميعاً عناصر أساسية في نجاح الأحداث الرياضية الكبرى وخروجها بالصورة المنشودة.

منافسات متنوعة تجمع نخبة الرماية العالمية

وتتضمن بطولة كأس العالم للرماية «بندقية ومسدس» 2026 مجموعة متنوعة من المسابقات، تشمل مسدس الهواء لمسافة 10 متر للرجال والسيدات، وبندقية الهواء لمسافة 10 متر للرجال والسيدات، ومنافسات الفرق المختلطة في مسدس الهواء وبندقية الهواء لمسافة 10 متر، إلى جانب مسدس 25 متر للرجال والسيدات، والبندقية لمسافة 50 متر في ثلاثة أوضاع للرجال والسيدات.

كما يشمل البرنامج منافسات البندقية لمسافة 300 متر في ثلاثة أوضاع، ومنافسات البندقية لمسافة 300 متر في وضع الرقود، مع إقامة مراحل التأهيل والنهائيات وفق الجدول المحدد للبطولة.

51 دولة ونحو 600 رامٍ ورامية في العاصمة الجديدة

وتكتسب النسخة الحالية من البطولة أهمية خاصة في ضوء مشاركة 51 دولة ونحو 600 رامٍ ورامية، بما يعكس حجم المشاركة الدولية وقوة المنافسة بين نخبة من أبطال الرماية حول العالم.

وتستضيف مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الجديدة منافسات البطولة، التي تستمر حتى الثلاثاء 20 أكتوبر الجاري، في إطار استضافة مصر للأحداث الرياضية الدولية الكبرى، وتعزيز حضورها على خريطة تنظيم البطولات العالمية.