قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باستثمارات 902 مليون جنيه.. كهرباء جنوب الدلتا تعتمد ميزانية العام المالي 2025_2026
بطل الفورمولا 1 لويس هاميلتون يزور معبر رفح للاطلاع على جهود إغاثة غزة
الدفاع الروسية: استهدفنا سفينة شحن في البحر الأسود تحمل أسلحة ومعدات عسكرية
وزير الصحة: دعم الاحتياجات الدوائية والإنسانية للأشقاء العرب أولوية
إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكي مع ربع نقل على طريق أبوسمبل / أسوان
إحالة أوراق متهمة بقتل طفل وإلقاء جثمانه في مياه ترعة بالشرقية إلى المفتي.. والحكم 10 يناير
تناول العلاقات الثنائية بين البلدين.. الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء اليونان
وزير الاستثمار: القطاع المصرفي شريك رئيس في دعم توسع الشركات المصرية بأفريقيا
وزير الخارجية الأمريكي: الحصار على إيران يحقق أهدافه ولا حاجة لعمل عسكري
مخاوف من موجة غلاء في أمريكا.. CNN: التضخم يتجاوز التوقعات ويزيد أعباء المعيشة على المواطنين
وزيرا خارجية السعودية وأوكرانيا يبحثان أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك
وزراء الصحة العرب يخصصون 400 ألف دولار لدعم فلسطين واليمن والسودان صحيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وكيل اقتصادية الشيوخ تطالب بإعلان خريطة لمحاصيل مشروعات استصلاح الأراضي

أماني فاخر ، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ
أماني فاخر ، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ
أميرة خلف

أكدت الدكتورة أماني فاخر، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن العائد الحقيقي من مشروعات استصلاح الأراضي لا يُقاس فقط بمساحات الأراضي المضافة إلى الرقعة الزراعية، وإنما بقدرتها على خلق قيمة مضافة من خلال التصنيع الزراعي، وتوفير فرص العمل، وزيادة مشاركة الشباب في النشاط الاقتصادي.

وأشادت فاخر بمشروع الدلتا الجديدة والجهود التي يبذلها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مؤكدة أهمية الانتقال من مرحلة استصلاح الأراضي إلى بناء منظومة إنتاج متكاملة تربط الزراعة بالصناعة والتسويق، بما يعظم العائد الاقتصادي من الاستثمارات المنفذة في هذا القطاع.

تراجع نسبة العمالة في القطاع الزراعي بلغ 28% عام 2010

وقالت، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن تراجع نسبة العمالة في القطاع الزراعي من 28% عام 2010 إلى 19% يعكس تحدياً يتطلب إعادة النظر في السياسات والآليات المنظمة لدخول الشباب إلى النشاط الزراعي، موضحة أن هذا التراجع لا يرتبط بعزوف الشباب عن الزراعة في حد ذاتها، بقدر ارتباطه باستمرار المنهجيات التقليدية، ومحدودية فرص تملك الأراضي، وضعف إتاحة التمويل والتسويق والتأمين الزراعي.

ولفتت إلى أهمية الاستفادة من برنامج «أجري كونكت» التابع للبنك الدولي، متسائلة عن موقف مصر من هذا البرنامج وآليات الاستفادة منه في تمويل صغار المزارعين والشباب، وما إذا كانت الحكومة تعتزم الدخول في اتفاق جديد بشأنه خلال الفترة المقبلة، بما يتيح توفير أدوات تمويلية تدعم دخول الأجيال الجديدة إلى القطاع الزراعي.

وشددت وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية على ضرورة إعلان خريطة محصولية واضحة وقابلة للقياس، تتضمن المحاصيل المستهدف التوسع فيها وفقاً للاحتياجات المحلية والفرص التصديرية، إلى جانب وضع خطة محددة لتمكين الشباب وصغار الحائزين من الحصول على الأراضي المستصلحة حديثاً، وتوفير التمويل والتسويق والتأمين اللازم لهم.

وأكدت أن نجاح مشروعات التوسع الزراعي يرتبط بقدرتها على خلق فرص اقتصادية مستدامة للشباب، وتحويل الأراضي المستصلحة إلى مجتمعات إنتاجية متكاملة تسهم في زيادة التصنيع الزراعي وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

الزراعة الشيوخ أماني فاخر مجلس الشيوخ القطاع الزراعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

لم يقصد حسام حسن.. محمد صلاح يرد على الجدل المثار حول صورته الأخيرة

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026.. البيضاء بكام والبانيه؟

وزير التربية والتعليم

مواعيد امتحانات نصف العام 2027 جميع الصفوف .. قرار نهائي من التعليم

حسام حسن

أول تعليق من حسام حسن بعد رحيله عن تدريب منتخب مصر.. ماذا قال؟

حسام حسن

هيرجع تاني.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مستقبل حسام حسن مع منتخب مصر

منتخب مصر

صلاح ومرموش والشناوي في المقدمة.. 5 نجوم غابوا عن وداع حسام حسن

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

أمطار

أمطار ورياح تضرب البلاد.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس

ترشيحاتنا

أرشيفية

روبيو: مصر شريك يعتمد عليه.. وسياساتها الخارجية تتسم بالتوازن

صورة الملف

أخبار التوك شو| مدبولي: متابعة تنفيذ توصيات «منتدى مصر 2026».. وبطل «الفورمولا 1» يزور معبر رفح.. مفاجأة بشأن الذهب والدولار

أرشيفية

روبيو: محادثات روسيا وأوكرانيا في أبوظبي مثمرة.. وإيران تواجه خسائر اقتصادية كبيرة

بالصور

أول ظهور لـ أحمد الحداد وزوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن

أول ظهور لـ أحمد الحداد مع زوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن.. تفاصيل الإطلالة
أول ظهور لـ أحمد الحداد مع زوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن.. تفاصيل الإطلالة
أول ظهور لـ أحمد الحداد مع زوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن.. تفاصيل الإطلالة

مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29

مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29
مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29
مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29

بي إم دبليو ألبينا كوبيه فاخرة قد تتحول إلى سيارة إنتاج

بي إم دبليو ألبينا B7 2027
بي إم دبليو ألبينا B7 2027
بي إم دبليو ألبينا B7 2027

أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث

أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث
أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث
أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: كيف أكلت الصحافة نفسها؟

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: صلوات في مقبرة الذات.. حين تقف ملامحنا الحقيقية جثة في مأتم الوجوه الزائفة!

المزيد