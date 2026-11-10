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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

السعيد غنيم أمام الشيوخ: لا يجوز أن نطالب الفلاح بإطعام المصريين ونتركه يواجه الأزمات وحده

السعيد غنيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ
السعيد غنيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أكد النائب الدكتور السعيد غنيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ ووكيل لجنة الصناعة والتجارة، أن الأمن الغذائي قضية أمن قومي لا تحتمل التأجيل أو الحلول المؤقتة، مطالبًا الحكومة بوضع استراتيجية وطنية عاجلة لزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عصام فريد، وبحضور الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أثناء مناقشة طلب المناقشة العامة بشأن سياسة الوزارة نحو زيادة نسب الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية.


وأضاف  أن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب مواجهة أربعة تحديات رئيسية، تشمل زيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، ومواجهة عزوف الشباب عن الزراعة، وحل أزمة الأسمدة ومستلزمات الإنتاج.

وشدد على ضرورة تقديم دعم حقيقي للمزارعين، وتوفير الأعلاف والأسمدة بأسعار مناسبة، إلى جانب إتاحة التمويل الميسر للشباب وتشجيع الاستثمار الزراعي.

وطالب رئيس برلمانية المؤتمر الحكومة بتقديم خطة محددة الأهداف والجداول الزمنية، تتضمن مؤشرات واضحة لزيادة الإنتاج ورفع نسب الاكتفاء الذاتي، مع متابعة برلمانية جادة لتنفيذها.

واختتم غنيم مؤكدًا: «الأمن الغذائي يبدأ من حماية الفلاح، وقوة الدولة تبدأ من قدرتها على إنتاج غذائها، فلا يجوز أن نطالب الفلاح بتأمين غذاء المصريين دون أن نؤمّن له مستلزمات إنتاجه ونحمي عائد جهده».

السعيد غنيم حزب المؤتمر لجنة الصناعة الصناعة الأمن الغذائي

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