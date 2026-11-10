قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بطل الفورمولا 1 لويس هاميلتون يزور معبر رفح للاطلاع على جهود إغاثة غزة
الدفاع الروسية: استهدفنا سفينة شحن في البحر الأسود تحمل أسلحة ومعدات عسكرية
وزير الصحة: دعم الاحتياجات الدوائية والإنسانية للأشقاء العرب أولوية
إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكي مع ربع نقل على طريق أبوسمبل / أسوان
إحالة أوراق متهمة بقتل طفل وإلقاء جثمانه في مياه ترعة بالشرقية إلى المفتي.. والحكم 10 يناير
تناول العلاقات الثنائية بين البلدين.. الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء اليونان
وزير الاستثمار: القطاع المصرفي شريك رئيس في دعم توسع الشركات المصرية بأفريقيا
وزير الخارجية الأمريكي: الحصار على إيران يحقق أهدافه ولا حاجة لعمل عسكري
مخاوف من موجة غلاء في أمريكا.. CNN: التضخم يتجاوز التوقعات ويزيد أعباء المعيشة على المواطنين
وزيرا خارجية السعودية وأوكرانيا يبحثان أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك
وزراء الصحة العرب يخصصون 400 ألف دولار لدعم فلسطين واليمن والسودان صحيا
محاولة إقالتي عبثية| وزير الحرب الأمريكي: ضرب إيران كان ضرورياً ولن نعتذر لها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لا مفاجآت حتى الآن.. من يحسم آخر مقاعد ثمن نهائي كأس مصر؟

كأس مصر
كأس مصر
منتصر الرفاعي

اقتربت منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر موسم 2026-2027 من خط النهاية بعدما حسم 15 فريقا تأهلهم رسميا إلى دور الـ16 لتشتعل المنافسة على بطاقات العبور إلى الأدوار المقبلة وسط صراع قوي بين الأندية الكبرى وطموحات الفرق الباحثة عن مواصلة المفاجآت.

وشهدت مواجهات دور الـ32 إثارة كبيرة ونتائج لافتة بعدما نجحت أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري في مواصلة مشوارها بالبطولة إلى جانب عدد من الفرق التي تمكنت من تجاوز منافسيها وحجز مقاعدها في الدور ثمن النهائي.

المقاولون العرب والاتصالات على آخر بطاقات التأهل

وتتبقى بطاقة واحدة فقط لاكتمال عقد المتأهلين إلى دور الـ16 حيث يلتقي المقاولون العرب مع المصرية للاتصالات مساء اليوم الثلاثاء، في المواجهة الأخيرة من منافسات دور الـ32، على أن يحجز الفائز المقعد السادس عشر في الدور المقبل.

قائمة المتأهلين إلى دور الـ16 بكأس مصر

وضمت قائمة الفرق التي ضمنت الظهور في دور ثمن النهائي حتى الآن 15 فريقا وهي: الأهلي، الزمالك، بيراميدز، المصري، الاتحاد السكندري، الجونة، البنك الأهلي، سموحة، إنبي، سيراميكا، بتروجت، منتخب السويس، القناة، بترول أسيوط، كهرباء الإسماعيلية، زد.

مفاجآت مدوية في دور الـ32 بكأس مصر

ولم تخل منافسات دور الـ32 من المفاجآت بعدما نجح بترول أسيوط في إقصاء طلائع الجيش بالفوز عليه بهدف دون رد ليؤكد قدرة فرق الدرجات الأدنى على منافسة أندية الدوري الممتاز.

كما حقق القناة مفاجأة أخرى بعدما تجاوز مودرن سبورت بهدف نظيف فيما تمكن بتروجت من الفوز على دلفي بهدفين دون مقابل، ليواصل مشواره في البطولة ويحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16.

وفي المقابل، نجحت أندية الجونة والاتحاد السكندري وسموحة والبنك الأهلي وإنبي والمصري وسيراميكا في تجاوز منافسيها، لتتواصل المنافسة على لقب كأس مصر وسط ترقب لما ستسفر عنه المواجهات المقبلة.

كأس مصر الأهلي الزمالك المقاولون العرب والاتصالات المتأهلين إلى دور الـ16 بكأس مصر بيراميدز المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

لم يقصد حسام حسن.. محمد صلاح يرد على الجدل المثار حول صورته الأخيرة

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026.. البيضاء بكام والبانيه؟

وزير التربية والتعليم

مواعيد امتحانات نصف العام 2027 جميع الصفوف .. قرار نهائي من التعليم

حسام حسن

أول تعليق من حسام حسن بعد رحيله عن تدريب منتخب مصر.. ماذا قال؟

حسام حسن

هيرجع تاني.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مستقبل حسام حسن مع منتخب مصر

منتخب مصر

صلاح ومرموش والشناوي في المقدمة.. 5 نجوم غابوا عن وداع حسام حسن

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

أمطار

أمطار ورياح تضرب البلاد.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس

ترشيحاتنا

الري

من ماسورة الصرف إلى كوبري آمن.. وزير الري يعلن انتهاء أزمة تلاميذ نديبة بالبحيرة

الدكتور عادل عدوي

انطلاق فعاليات ملتقى المجلس العربي للاختصاصات الصحية لعام 2026 بالقاهرة

عمومية شمال الدلتا

باستثمارات 1.58 مليار جنيه.. كهرباء شمال القاهرة تعتمد الميزانية السنوية

بالصور

أول ظهور لـ أحمد الحداد وزوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن

أول ظهور لـ أحمد الحداد مع زوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن.. تفاصيل الإطلالة
أول ظهور لـ أحمد الحداد مع زوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن.. تفاصيل الإطلالة
أول ظهور لـ أحمد الحداد مع زوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن.. تفاصيل الإطلالة

مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29

مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29
مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29
مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29

بي إم دبليو ألبينا كوبيه فاخرة قد تتحول إلى سيارة إنتاج

بي إم دبليو ألبينا B7 2027
بي إم دبليو ألبينا B7 2027
بي إم دبليو ألبينا B7 2027

أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث

أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث
أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث
أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: كيف أكلت الصحافة نفسها؟

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: صلوات في مقبرة الذات.. حين تقف ملامحنا الحقيقية جثة في مأتم الوجوه الزائفة!

المزيد