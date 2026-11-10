لا مفاجآت حتى الآن.. من يحسم آخر مقاعد ثمن نهائي كأس مصر؟

اقتربت منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر موسم 2026-2027 من خط النهاية بعدما حسم 15 فريقا تأهلهم رسميا إلى دور الـ16 لتشتعل المنافسة على بطاقات العبور إلى الأدوار المقبلة وسط صراع قوي بين الأندية الكبرى وطموحات الفرق الباحثة عن مواصلة المفاجآت.

وشهدت مواجهات دور الـ32 إثارة كبيرة ونتائج لافتة بعدما نجحت أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري في مواصلة مشوارها بالبطولة إلى جانب عدد من الفرق التي تمكنت من تجاوز منافسيها وحجز مقاعدها في الدور ثمن النهائي.

المقاولون العرب والاتصالات على آخر بطاقات التأهل

وتتبقى بطاقة واحدة فقط لاكتمال عقد المتأهلين إلى دور الـ16 حيث يلتقي المقاولون العرب مع المصرية للاتصالات مساء اليوم الثلاثاء، في المواجهة الأخيرة من منافسات دور الـ32، على أن يحجز الفائز المقعد السادس عشر في الدور المقبل.

قائمة المتأهلين إلى دور الـ16 بكأس مصر

وضمت قائمة الفرق التي ضمنت الظهور في دور ثمن النهائي حتى الآن 15 فريقا وهي: الأهلي، الزمالك، بيراميدز، المصري، الاتحاد السكندري، الجونة، البنك الأهلي، سموحة، إنبي، سيراميكا، بتروجت، منتخب السويس، القناة، بترول أسيوط، كهرباء الإسماعيلية، زد.

مفاجآت مدوية في دور الـ32 بكأس مصر

ولم تخل منافسات دور الـ32 من المفاجآت بعدما نجح بترول أسيوط في إقصاء طلائع الجيش بالفوز عليه بهدف دون رد ليؤكد قدرة فرق الدرجات الأدنى على منافسة أندية الدوري الممتاز.

كما حقق القناة مفاجأة أخرى بعدما تجاوز مودرن سبورت بهدف نظيف فيما تمكن بتروجت من الفوز على دلفي بهدفين دون مقابل، ليواصل مشواره في البطولة ويحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16.

وفي المقابل، نجحت أندية الجونة والاتحاد السكندري وسموحة والبنك الأهلي وإنبي والمصري وسيراميكا في تجاوز منافسيها، لتتواصل المنافسة على لقب كأس مصر وسط ترقب لما ستسفر عنه المواجهات المقبلة.