حي الهرم: حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وغلق المحال المخالفة بالمريوطية| صور

شن حي الهرم بمحافظة الجيزة حملة إشغالات مكبرة استهدفت شارعي المريوطية وبهجت بغطاطي بنطاق قطاع منشأة البكاري وكفر غطاطي، وأسفرت عن غلق وتشميع المحال التجارية المخالفة وإزالة كافة التعديات التي تعوق حركة المواطنين.

تأتي الحملة تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، بضرورة التصدي بحزم لجميع صور الإشغالات، وإعادة الانضباط للشارع، ومتابعة التزام المحال التجارية بالاشتراطات والقرارات المنظمة.

جاءت الحملة تحت إشراف اللواء أحمد ثابت، رئيس حي الهرم، وبحضور رجائي محمد نائب رئيس الحي لقطاع منشأة البكاري وكفر غطاطي، ومحمد سمير مدير الإشغالات، ومصطفى سمير مدير المتابعة الميدانية، وولاء محبوب مدير إدارة العلاقات العامة بحي الهرم.

وشدد رئيس حي الهرم على استمرار مرور الحملات الميدانية بصفة دورية لمنع عودة الإشغالات مجدداً، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لضمان تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري للحي.