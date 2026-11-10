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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فان دايك يغيب عن معسكر منتخب هولندا لهذا السبب

فان دايك
فان دايك
إسراء أشرف

تلقى منتخب هولندا ضربة قبل استكمال مشواره في دوري الأمم الأوروبية، بعدما تأكد غياب فيرجيل فان دايك، قائد ليفربول، عن معسكر الطواحين خلال فترة التوقف الدولي الحالية، بسبب عدم اكتمال جاهزيته البدنية.

وأعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم استبعاد فان دايك إلى جانب برايان بروبي، مهاجم سندرلاند، من القائمة التي تستعد لخوض مواجهتين أمام اليونان وألمانيا، بعدما لم يتمكن الثنائي من استعادة حالتهما البدنية عقب مشاركتهما مع فريقيهما في مباريات نهاية الأسبوع الماضي.

وجاء في بيان الاتحاد الهولندي: "كلا اللاعبين لم يعودا بحالة بدنية سليمة بعد منافسات عطلة نهاية الأسبوع الماضي"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة المشكلات التي يعاني منها اللاعبان.

من جانبه، أكد نادي ليفربول غياب قائده عن المباراتين الدوليتين المقبلتين، مشيرًا إلى معاناته من مشكلة بدنية، لكنه لم يوضح طبيعة الإصابة أو الفترة المتوقعة لغيابه عن الملاعب.

ويستعد المنتخب الهولندي لاستضافة اليونان يوم الجمعة المقبل في أمستردام، قبل السفر إلى برلين لمواجهة ألمانيا يوم الإثنين 16 نوفمبر، في ختام منافسات دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية.

ويمثل غياب فان دايك خسارة مهمة للمنتخب الهولندي، في ظل الدور الذي يؤديه قائد ليفربول في الخط الخلفي، خاصة مع أهمية المواجهتين في ختام مشوار الفريق بالبطولة.

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