جيش الاحتلال يزعم: حماس تمركزت بمحيط مستشفى ناصر وحولته مقرا لنشاطها العسكري

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدافه بغارة مستشفى ناصر، زاعما بأن حركة حماس تمركزت بمحيطه وحولته لمقر قيادة للنشاط العسكري ضد قواته.

وقال جيش الاحتلال، في بيان له: “هاجمنا مستهدفين بمستشفى ناصر بغزة بعدما عملوا على الدفع بمخططات ضد قواتنا ومواطنينا”.

كما زعم جيش الاحتلال أن حماس تشغل غرف قيادة وسيطرة داخل مجمع ناصر وتستخدم مرافق المستشفى ملاذا لنشطائها.

من جانبها، صرحت وزارة الصحة بغزة بأن استهداف منشأة طبية تضم مرضى وطواقم اعتداء خطير على المنظومة الصحية وانتهاك للقوانين الدولية.

وشددت وزارة الصحة بغزة على أن استمرار استهداف المستشفيات ومرافقها الطبية يهدد ما تبقى من القطاع الصحي ويفاقم معاناة المرضى.

وكان الدفاع المدني في قطاع غزة أفاد بأن عدد الشهداء جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب القطاع إرتفع لـ 6 أشخاص، في تطور جديد يعكس استمرار سقوط الضحايا جراء الهجمات الإسرائيلية.

وجاء الإعلان وسط تصاعد الهجمات على مناطق متفرقة من القطاع، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر 2025، والذي شهدت الفترة التالية لدخوله حيز التنفيذ خروقات متكررة، وفق بيانات فلسطينية.