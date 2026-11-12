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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

المنتدى الاقتصادي العالمي 16 و17 نوفمبر.. الحكومة: رسالة ثقة دولية في قوة الاقتصاد المصري

المستشار محمد عادل
المستشار محمد عادل
محمد البدوي

أكد المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن القاهرة تستضيف يومي 16 و17 من الشهر الجاري الاجتماع المخصص للأعمال بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، في خطوة تعكس تنامي الثقة الدولية في الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية.

الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي

وأوضح عادل، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى الفضائية، أن استضافة مصر لهذا الاجتماع تأتي في إطار نتائج مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي عُقد في يناير الماضي، وشهد استعراض آفاق الاقتصاد المصري والإمكانات الاستثمارية المتاحة، وما حققته الدولة من خطوات إيجابية خلال السنوات الماضية على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري.

وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إلى أن الاتفاق على عقد الاجتماع في القاهرة جاء أحد مخرجات هذه المشاركة، بما يعكس أهمية الدور الذي تلعبه مصر في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع المؤسسات والشركات العالمية.

 توفير فرص استثمارية حقيقية 

وأضاف أن انعقاد الاجتماع يمثل رسالة مهمة تعكس الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التحديات التي شهدتها السنوات الأخيرة، فضلًا عن قدرة الدولة على توفير فرص استثمارية حقيقية وجاذبة أمام المستثمرين الدوليين.

وأكد أن الحكومة تستهدف من خلال هذا الاجتماع تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال العالمي وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي، بما يدعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.

المستشار محمد عادل الاقتصاد المنتدى الاقتصادي مجلس الوزراء

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