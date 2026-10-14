قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إبراهيم فايق يفجّر مفاجأة بشأن تجديد عقد محمد هاني وياسر إبراهيم
إبراهيم فايق يكشف شرط الأهلي لتجديد عقد أشرف بن شرقي
بعد تحذيرات الأرصاد.. رفع درجة الاستعداد بالإسكندرية بسبب الطقس واضطراب الملاحة البحرية
اتحاد الكرة يُحدّد شرطًا أمام الزمالك للاستماع إلى مُحادثة «الفار» في مباراة القمة | خاص
الدفاع المدني السعودي: 4 إصابات وأضرار في 15 منزلاً جراء سقوط شظايا صاروخين بالرياض .. صور
فيه ناس بتسخّن .. إبراهيم حسن: الشناوي اسم كبير.. ومفيش لاعب بعيد عن حسابات المنتخب
بسبب تعارض المصالح.. حسام وإبراهيم حسن يستعينان بمحامٍ آخر في 3 بلاغات | توضيح رسمي
هل ظهور جزء من الشعر لن يؤثر على الحجاب الشرعي للمرأة؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
الرؤية تنخفض لـ1000 متر ورياح بـ60 كم/س.. تفاصيل تقلبات طقس الأربعاء وخريطة الأمطار
بعد اعتذاره لـ «الخطيب» .. الأهلي يتنازل عن كافة القضايا المرفوعة ضد مدحت شلبي
ليلة إيطالية حزينة في دوري أبطال أوروبا .. إنتر يسقط أمام «كلوب بروج» ونابولي يخسر أمام فياريال
أحمد رزق: الزمالك تعرّض لظلم تحكيمي أمام الأهلي.. ودوري أبطال أفريقيا «الهدف الأهم» للفريق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

دراسة عمرها 66 عامًا تحدد نهاية العالم في نوفمبر 2026.. ماذا سيحدث؟

نهاية العالم
نهاية العالم
أحمد أيمن

أعادت دراسة علمية قديمة نُشرت قبل أكثر من ستة عقود إثارة الجدل بشأن مستقبل البشرية، بعدما ربطت حساباتها الرياضية بتاريخ 13 نوفمبر 2026 بوصول عدد سكان الأرض نظريًا إلى مستويات غير قابلة للاستمرار، وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول حقيقة هذه التوقعات، وما إذا كان العالم يقترب بالفعل من سيناريو كارثي.

لكن خلف هذا التاريخ المثير تكمن تفاصيل علمية مهمة، تؤكد أن الدراسة لم تتنبأ بنهاية العالم بالمعنى الحرفي، وإنما قدمت نموذجًا رياضيًا افتراضيًا لنمو السكان، تغيرت افتراضاته مع مرور الزمن.

لماذا اختار العلماء يوم 13 نوفمبر 2026؟

تعود الدراسة إلى عام 1960، عندما نشر الفيزيائي النمساوي الأمريكي هاينز فون فورستر، بالتعاون مع باحثين من جامعة إلينوي، بحثًا في مجلة «ساينس» العلمية تناول الاتجاهات التاريخية لنمو سكان العالم.

واعتمد الباحثون على نموذج رياضي يفترض استمرار النمو السكاني وفق الوتيرة التي سادت في الفترات السابقة، ليصلوا إلى نتيجة مفادها أن عدد سكان الأرض سيقترب نظريًا من اللانهاية يوم الجمعة الموافق 13 نوفمبر 2026.

واستخدمت الدراسة تعبيرًا لافتًا للتحذير من أن البشرية قد تواجه مستقبلًا لا تكون فيه المجاعة وحدها الخطر الأكبر، بل الازدحام السكاني الشديد الذي قد يجعل استمرار الحياة بصورة طبيعية أمرًا بالغ الصعوبة.

ومع ذلك، فإن التاريخ المحدد يمثل نتيجة حسابية مبنية على افتراضات النمو، وليس موعدًا متوقعًا لانقراض البشر أو وقوع كارثة عالمية مؤكدة.

تراجع معدلات الإنجاب يغير الحسابات

على الرغم من أن النموذج قدم تصورًا مثيرًا للقلق، فإن التطورات الديموغرافية خلال العقود التالية أظهرت أن معدلات النمو السكاني ليست ثابتة، وأنها تتأثر بعوامل اقتصادية واجتماعية وصحية متعددة.

وشهدت دول عديدة انخفاضًا في معدلات الإنجاب، ما أدى إلى تغير المسار الذي افترضته الدراسة القديمة، وأضعف إمكانية الاعتماد على حساباتها باعتبارها توقعًا دقيقًا للمستقبل.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن عدد سكان العالم قد يصل إلى نحو 10.3 مليار نسمة في منتصف ثمانينيات القرن الحالي، قبل أن يبدأ في التراجع التدريجي، وفق السيناريوهات السكانية المتوقعة.

مخاطر عالمية تعيد الحديث عن نهاية العالم

تعود أهمية الدراسة أيضًا إلى توقيت نشرها، الذي تزامن مع مخاوف الحرب الباردة من الحروب النووية ونقص الموارد، بينما تواجه البشرية اليوم تحديات مختلفة تشمل التغير المناخي والصراعات الدولية ومخاطر الذكاء الاصطناعي.

وفي عام 2026، وصلت «ساعة يوم القيامة» الرمزية إلى 85 ثانية قبل منتصف الليل، في إشارة إلى تصاعد المخاطر التي تهدد البشرية.

ورغم هذه التحذيرات، لا توجد أدلة علمية تثبت أن العالم سينتهي في نوفمبر 2026. وتبقى الدراسة القديمة تحذيرًا من مخاطر النمو غير المستدام، لا نبوءة مؤكدة بنهاية البشرية.

نهاية العالم يوم نهاية العالم موعد نهاية العالم دراسة نهاية العالم نهاية العالم 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الجو هيقلب والأمطار تضرب القاهرة والمحافظات.. الأرصاد تُعلن موعد وصول المنخفض الجوي

تغير الساعه

موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة وطريقة ضبط الهواتف

أعضاء النيابة الإدارية الجدد يؤدون اليمين القانونية

بالأسماء.. أعضاء النيابة الإدارية الجدد يؤدون اليمين أمام وزير العدل| صور

حالة الطقس غدا

منخفض جوي يضرب مصر.. أمطار ورياح مثيرة للأتربة وتحذيرات من الأرصاد

حالة الطقس لمدة 3 أيام

أمطار ورياح وانخفاض الحرارة.. حالة الطقس غداً وموعد بدء الشتاء

والد الشهيدة

بعد مشهد بكائه في الجنازة.. تركي آل الشيخ لوالد مضيفة الطيران: اعتبرني ابنك من الآن

الكشف عن بقايا تمثالين ملكيين ضخمين

تاريخ يبعث من جديد.. الكشف عن بقايا تمثالين ضخمين يعود أحدهما لرمسيس الثاني

الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية

قائد القوات الجوية: قادرون على تنفيذ مختلف المهام في جميع الظروف لحماية الأمن القومي المصري.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

زيلينسكي

الرئاسة الأوكرانية: لم نتلقَّ تحذيرات من الشركاء بشأن إطلاق صواريخ باليستية باتجاه كييف

السعودية تعلن اعتراض وتدمير 3 صواريخ

السعودية تعلن اعتراض وتدمير 3 صواريخ مجنحة فوق الرياض ومسيرتين بالمنطقة الجنوبية

اعتراض وتدمير صاروخ مجنح في منطقة الرياض

السعودية تعلن اعتراض وتدمير صاروخ مجنح في منطقة الرياض

بالصور

باقي كام يوم؟.. موعد بداية شهر رمضان 2027 وأول أيام الصيام

موعد شهر رمضان2027
موعد شهر رمضان2027
موعد شهر رمضان2027

من الرولز رويس إلى لامبورجيني.. سعر ومواصفات السيارة هدية محمد سامي لـ مي عمر احتفالا بعيد ميلادها

سيارة مي عمر
سيارة مي عمر
سيارة مي عمر

موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026 في مصر

موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026 في مصر
موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026 في مصر
موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026 في مصر

قائد القوات الجوية: قادرون على تنفيذ مختلف المهام في جميع الظروف لحماية الأمن القومي المصري.. فيديو وصور

الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية
الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية
الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية

فيديو

سيارة مي عمر

من الرولز رويس إلى لامبورجيني.. سعر ومواصفات السيارة هدية محمد سامي لـ مي عمر احتفالا بعيد ميلادها

مرض غامض يضرب تركيا

مرض غامض يضرب تركيا! .. آلاف المصابين وتحذيرات عاجلة من مياه الشرب

الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية

قائد القوات الجوية: قادرون على تنفيذ مختلف المهام في جميع الظروف لحماية الأمن القومي المصري.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: حرب أكتوبر 1973.. دروس القوة وحدود التفوق العسكري

المزيد