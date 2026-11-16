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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تكريم السادات بأعلى أوسمة الكونجرس.. عفت السادات: اعتراف دولي بقائد صنع السلام

الرئيس الراحل محمد أنور السادات
الرئيس الراحل محمد أنور السادات
عبد الرحمن سرحان

تتجه الأنظار إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم 18 نوفمبر الجاري، حيث تشهد قاعات الكونجرس الأمريكي مراسم تكريم الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، بمنحه الميدالية الذهبية للكونجرس، أحد أرفع الأوسمة المدنية في الولايات المتحدة، تقديراً لدوره التاريخي في صناعة السلام وجهوده في إنهاء الصراع بالشرق الأوسط.

وفي هذا السياق، يستعد النائب الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ وابن شقيق الرئيس الراحل، للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في مراسم التكريم، ممثلاً للعائلة في هذه المناسبة التي تعيد تسليط الضوء على المكانة التاريخية للرئيس أنور السادات ودوره في صياغة تحولات كبرى في المنطقة.

وأكد النائب عفت السادات أن تكريم الرئيس الراحل من جانب الكونجرس الأمريكي يمثل لحظة تاريخية ومصدر فخر واعتزاز لكل المصريين، مشيراً إلى أن هذا التقدير لا يخص عائلة السادات وحدها، وإنما يعكس اعترافاً دولياً بقيمة قائد مصري امتلك شجاعة اتخاذ القرارات المصيرية، واستطاع أن يغير مسار التاريخ في منطقة الشرق الأوسط.

وقال رئيس حزب السادات الديمقراطي إن عمه الرئيس الراحل أنور السادات لم يكن مجرد قائد اتخذ قراراً سياسياً بالسلام، بل كان رجل دولة صاحب رؤية استراتيجية بعيدة المدى، أدرك أن قوة الدول لا تقاس فقط بقدرتها على خوض الحروب، وإنما أيضاً بقدرتها على حماية مقدرات شعوبها وصناعة مستقبل أكثر استقراراً للأجيال القادمة.

وأضاف أن السادات قدم نموذجاً استثنائياً في القيادة السياسية، بداية من قرار حرب أكتوبر 1973 الذي أعاد لمصر كرامتها وأثبت قدرة جيشها على استعادة الأرض، وصولاً إلى مبادرته التاريخية للسلام، التي عكست شجاعة سياسية نادرة وقدرة على تجاوز الحسابات التقليدية من أجل تحقيق المصلحة الوطنية.

وأشار عفت السادات إلى أن استعادة أرض سيناء كاملة عبر مسار التفاوض والسلام كانت أحد أهم الإنجازات الاستراتيجية للرئيس الراحل، مؤكداً أن التاريخ سيظل يتوقف أمام قدرة السادات على الجمع بين قوة القرار العسكري وحكمة القرار السياسي، وأن تجربته تقدم درساً مهماً في كيفية إدارة الصراعات وتحويل الانتصارات العسكرية إلى مكاسب سياسية مستدامة.

وشدد على أن تكريم الكونجرس الأمريكي للرئيس السادات بعد مرور 45 عاماً على رحيله يؤكد أن القرارات التاريخية لا تنتهي آثارها برحيل أصحابها، وأن القادة الذين يمتلكون الشجاعة والرؤية يتركون إرثاً يتجاوز حدود الزمان والمكان.

وشدد على أن هذه المناسبة تمثل فرصة لإعادة تقديم تجربة الرئيس الراحل للأجيال الجديدة، ليس باعتبارها جزءاً من التاريخ المصري فحسب، وإنما باعتبارها نموذجاً لرجل دولة آمن بقوة مصر، ودافع عن مصالحها، واتخذ قرارات صعبة تحمل مسؤوليتها بشجاعة.

الكونجرس الأمريكي تكريم الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات الميدالية الذهبية للكونجرس الولايات المتحدة صناعة السلام

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