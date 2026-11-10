شاهد على استشهاد السادات.. نجل عبدالباسط عبد الصمد يكشف كواليس نجاة والده من حادث المنصة

قال الدكتور طارق عبد الباسط عبد الصمد، نجل القارئ عبد الباسط عبد الصمد،، إن علاقة والده بالرؤساء كانت طيبة، من الرئيس عبد الناصر، حيث قرأ القرآن في إنشاء السد العالي، وكان مع الرئيس السادات يقرأ القرآن في حادث المنصة.

وأضاف طارق خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي على شاشة قناة الحياة أنه كان موجودًا في الصفوف الأمامية وفور قراءته آيات القرآن في الافتتاح، حدث الهجوم وسقط إلى الأرض ووقع الشال منه، وأُصيب بسبب هذا المشهد بالسكر، وشهد مشاهد مرعبة لسقوط كبار المسئولين وقتها، وكنا كأسرته في المنزل قلقين جدًا عليه، ولم نعرف أن نتواصل معه إلا بعد فترة تحدث معنا.



وأوضح: وكان والدي الشيخ عبد الباسط حزينًا جدًا لما حدث وبكى على استشهاد الرئيس السادات، وكان افتتاح حادث المنصة وقراءة آيات القرآن الكريم من خلال الشيخ عبد الباسط.



وتابع أنه كان يستمع لأصوات زملائه، وكان كل شيخ، وكان وقتها الحصري والبنا والمنشاوي ومصطفى إسماعيل، وكان بينهم ود ومحبة، وكل شيخ له مدرسة خاصة وله جمهوره ومريدوه وعشاقه.

وقال: وكان عشاق الشيخ عبد الباسط يقولون وهو يقرأ "الله يفتح عليك يا مولانا"، وكان يقرأ في مسجد الإمام الشافعي والناس تنتظره من العاشرة صباحًا ويسجلون قراءته ويتوافدون بأعداد كبيرة في انتظاره كل يوم جمعة.

كما تحدث عن بعض الصور لوالده مع رئيس وزراء إندونيسيا وتكريمه، وأيضًا بالسنغال، وأيضًا صورة مع الملك فيصل، وأيضًا صورة له وتكريمه بسوريا ولبنان، وأوسمة متنوعة من المغرب ومن مصر بالطبع، وجمهور كبير في السنغال في انتظاره، والشيخ عبد الباسط كان سهل الذهاب لأفريقيا.

وأضاف أنه كان يزور الأردن وطلب أن يذهب للمسجد الأقصى، وكانت ليلة القدر 27 رمضان، وطلب منهم أن تطلع قراءته بالمسجد الأقصى على ملف الإذاعات الإسلامية، وأبرز المواقف أنه عندما زار أوغندا ويتحدثون الفرنسية، وكانت معه مذيعة تغطي جولاته وتتحدث عنه، وفور انتهاء رحلته واستمعت له طلبت منه إشهار إسلامها، وبالفعل ذهب للحج ووجدها هناك، وهناك 99 في أمريكا أسلموا عندما زار.

وقال: وفي فلسطين كان هناك تجمع كبير جدًا في عام 56، وكانوا يحملونه لدرجة أنهم حاولوا أن يرفعوا سيارته وهو بداخلها من شدة حبهم.

وأضاف: وأيضًا في جاكرتا ومشاهد تكشف مدى حب الناس لهم، وكان يسافر لباكستان والهند، وكان هناك حفلة كبيرة بالهند وبدأوا يبحثون عن مسجد يسع لهذا العدد ولم يجدوا، وتم عمل الاحتفالية في استاد نيودلهي، وذهب رئيسة الوزراء واستمعت له مع أعداد غفيرة قدرت بالمليون.

وتابع: ومرة ذهب لحفل أم كلثوم، وكان يسمع صوت عبد الوهاب وعبد المطلب وحافظ ووديع الصافي في أوقات فراغه، وكان يحب المشي والرياضة.



وقال نجله طارق، وهو ضابط شرطة، إنه لم يتدخل في تحديد مستقبلنا، وكان يدعمنا، وأنا أيضًا من قراء القرآن المميزين، وقام بتلاوة آيات من القرآن خلال الحلقة.



وعن الأيام الأخيرة بحياته قال إنه أُصيب بالتهاب كبدي وسافر إلى لندن، وعندما شعر بقرب الأجل أراد الرجوع إلى مصر والموت في بلده، وبالفعل عاد وتوفي إلى رحمة الله، وأوصانا أن نكمل مسيرته وأن نكون من أهل القرآن ويظل البيت مفتوحًا وذكر آيات القرآن.

التسجيلات الموجودة لدينا متوفرة



وأشار إلى أن التسجيلات الموجودة لدينا متوفرة عبر القنوات والإنترنت، وأهداه تسجيلًا خاصًا من آيات القرآن الكريم بصوت الشيخ عبد الباسط لبرنامج "واحد من الناس".