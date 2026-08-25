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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسكندرية يناقش سبل الاستفادة من المخلفات الصناعية

صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع
أحمد بسيوني

أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، زيارة إلى شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، لبحث سبل التعاون في مجال الإدارة المستدامة للمخلفات والاستفادة منها في إنتاج الطاقة، وذلك في إطار حرص محافظة الإسكندرية على دعم المشروعات التي تستهدف تحقيق الاستفادة المثلى من المخلفات وتعظيم القيمة الاقتصادية للموارد.

تفاصيل الزيارة 

وكان في استقبال محافظ الإسكندرية المهندس هاني ضاحي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، بحضور المهندسة دعاء عبد الرازق، رئيس حي المنتزه ثان، والمهندس أحمد عبد القادر، رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، إلى جانب عدد من قيادات الشركة والوفد المرافق.

وتضمنت الزيارة جولة تفقدية بمصانع شركة أبوقير للأسمدة، للتعرف على إمكانات الشركة ومنظومتها الصناعية، والاطلاع على أنظمة الإنتاج والتحكم الآلي والتسويق، وجهود الشركة في تطبيق أفضل ممارسات المحافظة على البيئة وتعزيز الاستدامة.

كما شهدت الزيارة عقد لقاء لبحث مشروع مقترح في مجال معالجة المخلفات الصناعية بمدافن النفايات والاستفادة منها في إنتاج غاز البيوجاز، بما يسهم في تحويل المخلفات إلى مصدر ذي قيمة اقتصادية، وتعظيم الاستفادة من الموارد، وفقًا للمعايير والاشتراطات الفنية والبيئية المعتمدة.

وأكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أن المحافظة حريصة على دعم وتشجيع المشروعات التي تستهدف تحويل المخلفات إلى قيمة مضافة، وتطبيق حلول مستدامة تجمع بين البعدين البيئي والاقتصادي، مشيرًا إلى أن التعاون مع شركة أبوقير للأسمدة، باعتبارها إحدى الكيانات الصناعية الكبرى بالمحافظة، يمثل فرصة مهمة لبحث حلول مبتكرة في مجال إدارة المخلفات والاستفادة منها في إنتاج الطاقة.

وأشار المحافظ أن الزيارة تأتي في إطار حرص المحافظة على دعم وتشجيع المشروعات التي تهدف إلي تحقيق الاستفادة من المخلفات وتحويلها لقيمة مضافة، وتعزيز الحلول المستدامة التي تجمع بين البعد البيئي والاقتصادي. وأشار إلى أن التعاون مع شركة أبوقير للأسمدة، باعتبارها إحدى الشركات الصناعية الكبرى بالمحافظة، يمثل فرصة مهمة لبحث تطبيق حلول مبتكرة في مجال إدارة المخلفات الصناعية والاستفادة منها في إنتاج الطاقة، مؤكدًا على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية ودراسة المشروع من كافة الجوانب الفنية والبيئية والاقتصادية، بما يحقق أفضل النتائج ويدعم توجهات الدولة نحو الاقتصاد الهادف للتنمية المستدامة والمحافظة على البيئة.

وأشاد محافظ الإسكندرية بمستوى الأداء وأسلوب الإدارة داخل شركة أبوقير للأسمدة، وما توليه من اهتمام بالحفاظ على البيئة، مؤكدًا أن الشركة تمثل أحد الصروح الصناعية التي تفخر بها محافظة الإسكندرية، لما لها من تاريخ صناعي عريق وإسهامات ممتدة في دعم الاقتصاد الوطني.

وفي ختام الزيارة، تم التأكيد على تشكيل فريق عمل من الأطراف المعنية، لعمل الدراسات اللازمة للمشروع المقترح، بما يتيح تقييم إمكانية تنفيذه وفقًا لأعلى المعايير الفنية والبيئية، وبما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو الإدارة المستدامة للمخلفات، وتعظيم الاستفادة من الموارد، ودعم التحول نحو الاقتصاد الدائري.

الإسكندرية محافظ الإسكندرية أيمن عطية الادارة المستدامة المخلفات

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