لأول مرة.. «اللاسلكي» تدخل خريطة التطوير بحي المناخ ببورسعيد

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بدء أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة اللاسلكي بحي المناخ، التي تضم 19 عمارة سكنية، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمناطق السكنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك استمرارًا لجهود التطوير والتنمية التي تشهدها محافظة بورسعيد في مختلف القطاعات والمناطق السكنية

وقد رافق المحافظ، الدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، ومسئولي حي المناخ، وعدد من الجهات التنفيذية.

محافظ بورسعيد يشدد على الالتزام بالجدول الزمني للانتهاء من الأعمال

وأكد محافظ بورسعيد أن منطقة اللاسلكي تشهد لأول مرة أعمال تطوير شاملة، في إطار توجه المحافظة للوصول بأعمال التنمية إلى مختلف المناطق السكنية، ورفع كفاءة المناطق التي تحتاج إلى تطوير، بما يحقق نقلة ملموسة في مستوى الخدمات والمرافق والمظهر الحضاري.

وتابع المحافظ خلال الجولة بدء تنفيذ أعمال التطوير، والتي تشمل رفع كفاءة البنية التحتية، وتطوير ورصف ورفع كفاءة شوارع المنطقة، وأعمال الإنارة والمسطحات الخضراء، بما يسهم في الارتقاء بالمستوى العام للمنطقة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وتتضمن أعمال التطوير رفع كفاءة ورصف شوارع المنطقة بطول 7 كيلومترات وعرض 15 مترًا، إلى جانب تنفيذ أعمال الإنارة وتطوير المسطحات الخضراء، بما يحقق تكاملًا بين أعمال البنية التحتية والطرق والمظهر الحضاري للمنطقة.

وشدد اللواء إبراهيم أبو ليمون على ضرورة الالتزام الكامل بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من أعمال التطوير، مع تنفيذ جميع الأعمال وفق أعلى مستويات الجودة والكفاءة، والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق المستهدف من أعمال التطوير.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن المحافظة تواصل تنفيذ خطة متكاملة لتطوير المناطق السكنية بمختلف الأحياء، مؤكدًا أن أعمال التطوير تتم وفق رؤية تستهدف تحسين البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق والمرافق والارتقاء بالمظهر الحضاري، بما ينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين.