عصام عبد الفتاح: نحتاج شهرين لإعادة بناء منظومة التحكيم.. وسنحاسب المخطئ

كشف عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن ملامح خطة تطوير منظومة التحكيم المصري خلال الموسم الجديد، مؤكدًا أن اللجنة تستهدف تحقيق أكبر قدر من الشفافية في التعامل مع الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، مع دعم الحكام ومحاسبة من يثبت ارتكابه أخطاء مؤثرة.

وجاءت تصريحات عبد الفتاح خلال حوار خاص مع الإعلامي سيف زاهر، عبر بودكاست «بيت الكورة»، الذي نشره الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، حيث تحدث عن رؤيته للمرحلة المقبلة، وآلية التعامل مع تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR»، إلى جانب الاستعداد للمباريات الكبرى.

عبد الفتاح يطلب الصبر من الأندية

وجه رئيس لجنة الحكام رسالة إلى الأندية المصرية، طالبهم خلالها بالصبر على منظومة التحكيم ومنحها الوقت الكافي لتنفيذ خطة التطوير.

وقال: «أطلب من الأندية أن تصبر علينا قليلًا، أنا تعرضت لضغوط كثيرة جدًا، لكنني دائمًا مؤمن بالعمل الجاد، وطوال حياتي أعمل وأجتهد من أجل تحقيق شيء في التحكيم».

وأضاف أنه قرر العودة إلى مصر عندما شعر بأن بلاده تحتاج إلى خبراته، مؤكدًا احترامه لجميع الأندية، والتزامه بالعمل وفقًا لما يمليه عليه ضميره.

الأهلي والزمالك.. لا انحياز لأي طرف

وتطرق عبد الفتاح إلى الاتهامات التي قد تطاله بسبب عمله في لجنة الحكام، مؤكدًا أنه لا ينتمي إلى أي طرف على حساب الآخر.

وقال: «أنا كنت رئيس لجنة الحكام لمدة سبع سنوات تقريبًا، وخلال هذه الفترة فاز الأهلي بالدوري في ستة مواسم، وإذا كان البعض يتصور أنني ضد الأهلي أو مع الزمالك، فهذا الكلام غير صحيح».

وشدد على أن علاقته بالنادي الأهلي لم تشهد أي مشكلة خلال فترة عمله حكمًا، مشيرًا إلى أنه سبق أن حمل الشارة الدولية.

وأكد: «أنا أحترم النادي الأهلي، ولدي ثقة كبيرة في نفسي، وكل ما نقوم به سيكون مكشوفًا أمام الرأي العام».

تحليل الحالات التحكيمية بشفافية

وأوضح رئيس لجنة الحكام أن اللجنة ستعمل على تحليل الحالات التحكيمية المثيرة للجدل بصورة دورية، مؤكدًا أن الأمر لن يقتصر على حالة واحدة خلال المباراة.

وقال: «حتى الحالات التحكيمية التي تشهد جدلًا سنقوم بتحليلها، ومن الممكن أن نحلل الحالات في المباريات العشر كاملة، وليس حالة واحدة فقط».

وأضاف أن اللجنة لا تمانع في إطلاع الجمهور على ما تقوم به، مع الالتزام بالضوابط التي يحددها اتحاد الكرة فيما يتعلق بتقنية حكم الفيديو المساعد.

محاسبة الحكام المخطئين

أكد عبد الفتاح أن لجنة الحكام لن تتردد في محاسبة أي حكم يثبت ارتكابه خطأ، مع إعلان نتائج التقييم بصورة منتظمة.

وقال: «سنقف بجوار الحكام، ومن يخطئ سيحاسب، وسنعلن عن الأمور بشكل دوري، وسيكون هناك تحليل للتحكيم كل أسبوع أو أسبوعين، سنقول بكل شفافية: أصبنا في هذه الحالة وأخطأنا في الأخرى».

وفي الوقت نفسه، أوضح أن إعلان اسم الحكم الذي تعرض لعقوبة ليس مطروحًا، مشيرًا إلى أن المتبع هو الإعلان عن الخطأ والعقوبة دون الكشف عن اسم الحكم أو التفاصيل الشخصية للعقوبة.

3 حكام فقط قادرون على إدارة القمة

وكشف رئيس لجنة الحكام أن هناك ثلاثة حكام فقط، دون الإعلان عن أسمائهم، يمتلكون حاليًا الخبرة والقدرة على تحمل الضغوط المصاحبة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

وأشار إلى أن هؤلاء الحكام سبق لهم إدارة مواجهات من هذا النوع، وهو ما يمنحهم أفضلية من ناحية الخبرة في التعامل مع الضغوط الجماهيرية والإعلامية والفنية.

محمود عاشور يتولى ملف الـVAR

وفيما يتعلق بتطوير تقنية حكم الفيديو المساعد، أعلن عبد الفتاح إسناد ملف الـVAR إلى الحكم الدولي السابق محمود عاشور، مستندًا إلى خبرته الكبيرة في هذا المجال.

وقال: «محمود عاشور سيتولى ملف الـVAR، فهو خاض ثماني مباريات في كأس العالم، ولديه خبرات كبيرة في هذا المجال».

وشدد على أهمية حصول العاملين في منظومة التحكيم على مستحقاتهم المالية، مؤكدًا أن أصحاب الخبرات لن يعملوا داخل المنظومة دون مقابل.

شهران لوضع أساس جديد للتحكيم

واختتم عصام عبد الفتاح حديثه بالتأكيد على أن عملية تطوير التحكيم تحتاج إلى بعض الوقت، مشيرًا إلى أن اللجنة تستهدف وضع أساس واضح للمنظومة خلال شهرين.

وقال: «نحتاج إلى شهرين لوضع أساس صحيح للمنظومة، بحيث يكون ما قمنا به واضحًا أمام الجميع».

وأضاف: «لا نريد أن نقول إننا وضعنا خطة دون أن يرى الناس نتائجها، خلال شهرين ستكون هناك خطة واضحة، وسيظهر للجميع ما الذي قمنا به وكيف ستعمل إدارة التحكيم المصري».