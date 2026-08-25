الغازي للبنك الأهلي والزمالك.. حكام مباريات الأربعاء في افتتاح الجولة الثانية للدوري

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبدالفتاح، عن حكام مباريات غد الأربعاء، في منافسات افتتاح الجولة الثانية للدوري، والذي يشهد ثلاثة لقاءات.

يجمع اللقاء الأول بين سموحة السكندري وبترول أسيوط، الصاعد حديثا على إستاد الجيش ببرج العرب، في الخامسة مساءً، بينما يجمع اللقاء الثاني منتخب السويس بتروجت وطلائع الجيش على إستاد السويس الجديد، في الثامنة مساءً، وفي التوقيت نفسه، يستضيف البنك الأهلي، نظيره الزمالك على إستاد القاهرة الدولي.

وجاءت اختيارات أسماء أطقم الحكام لهذه المواجهات على النحو التالي:

▪︎ سموحة × بترول أسيوط:

عبدالعزيز السيد (حكماً للساحة ) ومحمد سعيد شيكا ومحمد خالد عيد (مساعدين ) ومحمد عبدالعواض (حكماً رابعاً ) ومصطفى مدحت وعمرو عابدين العطار (تقنية الفيديو).

▪︎ منتخب السويس بتروجت × طلائع الجيش:

السيد شعبان (حكماً للساحة ) وسيد أبوخاطر ومحمد علي توفيق (مساعدين ) وأحمد ماجد (حكماً رابعاً ) ومحمد عبدالعليم ومحمود الدسوقي (تقنية الفيديو ).

▪︎ البنك الأهلي × الزمالك:

الدولي محمد الغازي (حكماً للساحة ) والدوليان يوسف البساطي وأحمد توفيق طلب (مساعدين ) وعمرو السيد (حكماً رابعاً ) والدولي وائل فرحان وشريف عبدالله (تقنية الفيديو ).