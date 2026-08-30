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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

صناعة السيارات البريطانية تتلقى ضربة جديدة.. الإنتاج يهبط 11.6% في يوليو

السيارات البريطانية
السيارات البريطانية
كريم عاطف

تلقت صناعة السيارات البريطانية ضربة جديدة خلال يوليو 2026، بعدما واصل إنتاج المركبات تراجعه متأثرا بانخفاض الطلب الخارجي، إلى جانب توقف بعض المصانع مؤقتا ضمن أعمال الصيانة الصيفية.

وأظهرت بيانات رابطة مصنعي وتجار السيارات البريطانية (SMMT) إنتاج نحو 63.7 ألف مركبة خلال يوليو، بانخفاض 11.6% مقارنة بنحو 72 ألف مركبة في الشهر نفسه من العام الماضي.

وكانت الصادرات الأكثر تأثرا، إذ انخفضت بنسبة 15.9% على أساس سنوي إلى نحو 47.4 ألف مركبة، مقابل 56.3 ألفا في يوليو 2025، لتستحوذ الأسواق الخارجية على نحو 74.4% من إجمالي الإنتاج البريطاني.

ورغم الصورة السلبية للإنتاج الإجمالي، سجل قطاع السيارات الكهربائي أداء مختلف، بعدما ارتفع إنتاج السيارات الكهربائية والهجينة بنسبة 6.8% خلال يوليو إلى نحو 25.7 ألف سيارة.

ويمثل هذا الارتفاع أول نمو شهري في إنتاج السيارات المكهربة منذ بداية 2026، لتتجاوز حصتها 40% من إجمالي سيارات الركوب المنتجة في بريطانيا خلال الشهر.

في المقابل، انخفض إنتاج سيارات الركوب بنسبة 10.6% إلى 61.8 ألف سيارة، وهبطت السيارات المخصصة للتصدير بنسبة 15.8% إلى 46.2 ألف سيارة، بينما ارتفع الإنتاج الموجه للسوق المحلية بنسبة 9.3% إلى 15.5 ألف سيارة.

ولم تسلم المركبات التجارية من التراجع، إذ انخفض إنتاجها بنسبة 34.4% إلى 1,888 مركبة، مع هبوط الإنتاج المخصص للسوق المحلية بنسبة 49.6% والصادرات بنسبة 18.5%.

وبالنظر إلى الأشهر السبعة الأولى من العام، بلغ إنتاج المركبات في بريطانيا نحو 449.6 ألف مركبة، بانخفاض 8.1% مقارنة بالفترة نفسها من 2025.

وتشير الأرقام إلى استمرار الضغوط على الصناعة البريطانية، خصوصا مع ضعف الصادرات وارتفاع تكاليف الطاقة والتحديات التجارية، رغم النمو الملحوظ في إنتاج السيارات الكهربائية والهجينة.

صناعة السيارات البريطانية صناعة السيارات السيارات البريطانية رابطة مصنعي وتجار السيارات البريطانية SMMT

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