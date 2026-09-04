مبعوثا ترامب ويتكوف وكوشنر يزوران أوكرانيا

توقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن يزور مبعوثا ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، موسكو وكييف خلال الأيام المقبلة.

و كانت زيارة ويتكوف وكوشنر إلى موسكو مقررة أواخر أغسطس، وكان من المتوقع أن يلتقيا بوتين، لكنها تأجلت من دون إعلان سبب رسمي.

وتهدف الزيارة المرتقبة إلى إجراء محادثات مع روسيا وأوكرانيا، في محاولة لإحياء المفاوضات المتعثرة وتقريب مواقف الطرفين.

وفي وقت لاحق ؛ قال ترامب إنه يستطيع لقاء بوتين “فوراً”، لكنه يريد عقد القمة عندما تكون الأطراف مستعدة لإبرام اتفاق سلام وتقترب الحرب من نهايتها.

وكانت “أكسيوس” قد كشفت أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية طرح على موسكو فكرة عقد قمة ثلاثية تجمع ترامب وبوتين وزيلينسكي، من دون التوصل إلى اتفاق عليها حتى الآن.