الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر: الوضع لا يزال حرجا للغاية في نيبال

أكد رئيس وفد الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في نيبال، ديفيد فيشر، أن الوضع لا يزال "حرجا للغاية" في المناطق التي ضربتها الفيضانات أمس.

وقال فيشر - في تصريح خاص لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم /الخميس/ - إنه لا يمكن الوصول لبعض المناطق في شمال نيبال إلا بواسطة المروحيات، لأن الفيضانات دمرت الجسور والطرق.

وأضاف قائلا "قرى بأكملها جرفتها السيول، وهناك مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا".

وقد تسببت الفيضانات، التي اجتاحت بشكل مفاجئ مناطق حدودية بين نيبال والتبت في الصين، في مصرع ما لا يقل عن 177 شخصا، بينما لا يزال مئات آخرون في عداد المفقودين.