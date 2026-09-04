الدواجن بين 58 و66 جنيهًا.. رئيس الشعبة يكشف أسباب الزيادة ويحذر من التذبذب

عادت أسعار الدواجن إلى صدارة اهتمام المواطنين والمنتجين، بعد موجة من التراجع أعقبتها زيادة محدودة خلال الأيام الأخيرة، وسط مطالب بوضع آلية واضحة تضمن استقرار السوق وتحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج وقدرة المستهلك على الشراء.

وأكد الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن أسعار الدواجن شهدت انخفاضًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، قبل أن تعاود الارتفاع بصورة محدودة، موضحًا أن سعر كيلو الدواجن الذي وصل في وقت سابق إلى نحو 58 و59 جنيهًا، ارتفع حاليًا إلى ما بين 65 و66 جنيهًا للكيلو.

75 جنيهًا.. السعر العادل للدواجن في المزرعة

وأوضح عبدالعزيز السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، أن الأسعار الحالية لا تمثل ارتفاعًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن المنتجين يسعون إلى الوصول لسعر يغطي التكلفة الفعلية للإنتاج، والتي تختلف من مزرعة إلى أخرى، وتبدأ من نحو 70 إلى 72 جنيهًا، وقد تصل إلى 75 جنيهًا للكيلو.

وأكد رئيس شعبة الدواجن أن المنتج لا يستهدف تحقيق أرباح مبالغ فيها، وإنما يحتاج إلى هامش ربح مناسب يضمن له استمرار النشاط والإنتاج، مشددًا على أن استقرار الأسعار يحقق مصلحة المنتج والمستهلك في الوقت نفسه.

وأشار إلى أن المشكلة الأساسية التي تواجه سوق الدواجن تتمثل في التذبذب الحاد للأسعار، إذ قد يرتفع سعر الدواجن بصورة كبيرة خلال يوم واحد، قبل أن يتراجع إلى مستويات منخفضة في اليوم التالي، وهو ما يضر بالمنتجين ويجعل عملية التخطيط للإنتاج أكثر صعوبة.

وشدد عبدالعزيز السيد على ضرورة وضع معادلة سعرية واضحة تستند إلى التكلفة الحقيقية للإنتاج، بما يضمن حصول المنتج على سعر عادل، وفي الوقت نفسه يحمي المستهلك من أي زيادات غير مبررة.

وكشف رئيس شعبة الدواجن أسباب الفارق بين سعر بيع الدواجن من المزرعة والسعر الذي تصل به إلى المستهلك، موضحًا أن تعدد حلقات التداول يؤدي إلى إضافة تكاليف جديدة على السعر النهائي.

وأوضح أن السعر العادل للدواجن من أرض المزرعة يقترب من 74 إلى 75 جنيهًا للكيلو، إلا أن السعر يرتفع بعد خروج المنتج من المزرعة نتيجة مرور الدواجن بعدة مراحل، من بينها تاجر الجملة وتاجر التجزئة.

وأضاف أن كل حلقة من حلقات التداول تتحمل تكاليف مرتبطة بالنقل والتداول، إلى جانب هامش الربح، وهو ما ينعكس في النهاية على السعر الذي يدفعه المستهلك.

فاقد النقل يرفع التكلفة

وأشار عبدالعزيز السيد إلى أن تاجر الجملة يتحمل جزءًا من تكاليف نقل الدواجن من المزارع إلى الأسواق، فضلًا عن الخسائر التي قد تنتج عن عملية النقل، ومن بينها فقدان جزء من الوزن.

ولفت إلى أن حجم الفاقد أثناء النقل قد يصل إلى نحو 20 أو 30 كيلو جرامًا في الطن نتيجة فقدان الوزن، وهو ما يضيف تكلفة جديدة إلى عملية التداول ويؤثر في السعر النهائي للمنتج.

«بورصة الدواجن» لضبط الأسعار

وفيما يتعلق باستقرار سوق الدواجن والبيض خلال الفترة المقبلة، أكد رئيس شعبة الدواجن أن السوق بحاجة إلى آليات واضحة لضبط حركة الأسعار، مشددًا على أهمية تفعيل «بورصة الدواجن» للمساعدة في الوصول إلى أسعار أكثر استقرارًا وعدالة.

وأوضح أن تحديد الأسعار وفقًا للتكلفة الفعلية للإنتاج يمكن أن يمثل خطوة مهمة لإنهاء حالة التذبذب التي يشهدها السوق، ووضع سعر عادل لمختلف أطراف المنظومة.

وأكد عبدالعزيز السيد أن تطبيق معادلة سعرية واضحة من شأنه تحقيق التوازن بين مصالح المنتج والمستهلك، بحيث يحصل المنتج على هامش ربح مناسب يضمن استمرار الإنتاج، وفي الوقت نفسه لا يتحمل المواطن زيادات غير مبررة في أسعار الدواجن والبيض.