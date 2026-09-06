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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يفتتح مدرسة الشهيد عامر أبو بكر بكفر دمتنو

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

افتتح اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، مدرسة «الشهيد عامر أبو بكر الابتدائية» بقرية كفر دمتنو التابعة لمركز المحلة الكبرى، بتكلفة إجمالية بلغت 22 مليونًا و240 ألف جنيه، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وذلك في إطار جهود الدولة للتوسع في إنشاء المدارس الجديدة وتطوير البنية الأساسية للتعليم بالقرى، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالارتقاء بالمنظومة التعليمية وبناء الإنسان وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

توجيهات محافظ الغربية 

وتفقد المحافظ خلال جولته عددًا من فصول المدرسة ومرافقها، للاطمئنان على جاهزيتها واستكمال تجهيزاتها لاستقبال الطلاب مع انطلاق العام الدراسي الجديد، حيث أُقيمت المدرسة على مساحة 1892.69 مترًا مربعًا، وتضم 24 فصلًا دراسيًا، منها فصلان لرياض الأطفال و22 فصلًا للمرحلة الابتدائية، بما يوفر إضافة جديدة للطاقة الاستيعابية بالمنطقة ويسهم في خفض الكثافات الطلابية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لأبناء القرية.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي أن التوسع في إنشاء وتطوير المدارس، خاصة بالقرى، يأتي في مقدمة أولويات المحافظة، باعتبار التعليم أحد أهم ركائز بناء الإنسان وتحقيق التنمية، مشيرًا إلى أن دخول صروح تعليمية جديدة للخدمة يمثل خطوة مهمة ضمن استعدادات المحافظة للعام الدراسي الجديد، إلى جانب أعمال الصيانة ورفع الكفاءة والتجهيز المستمر للمدارس، ومشددًا على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية للتأكد من جاهزية المنشآت التعليمية وتوفير بيئة آمنة ومنظمة للطلاب.

رفع كفاءة الخدمات 

ووجه محافظ الغربية الشكر لمديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية بالغربية وكافة الجهات المشاركة في تنفيذ وتجهيز المدرسة، تقديرًا لجهودهم في إنجاز المشروع وفق البرامج الزمنية المحددة، مؤكدًا استمرار المحافظة في استكمال خطتها للارتقاء بالمنشآت التعليمية بمختلف المراكز والمدن والقرى، بما يواكب توجهات الدولة في تطوير منظومة التعليم وتلبية احتياجات المواطنين، خاصة مع الاستعداد لانطلاق عام دراسي جديد.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي رفع كفاءة الخدمات مدارس حياة كريمة

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