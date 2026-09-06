إعلامي: إيقاف كريم حسن شحاتة رسالة لكل من يحاول صناعة وقائع

علق الإعلامي محمد فارس، مقدم برنامج «في ضهر الأهلي»، على قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمنع الإعلامي كريم حسن شحاتة من الظهور في وسائل الإعلام لمدة شهر، على خلفية ما جاء في إحدى حلقات برنامج «كورة كل يوم» بشأن واقعة مرتبطة بمباراة الأهلي وزد.

وقال محمد فارس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه كان واثقًا من صدور قرار بإيقاف كريم حسن شحاتة، مؤكدًا أن الواقعة تمثل موقفًا فارقًا، نظرًا لما قد يترتب على تمرير مثل هذه الأمور دون عقوبة.

وأضاف: «أنا كنت واثق إنه هيتم إيقاف كريم حسن شحاتة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام»، موضحًا أن الأمر بالنسبة له لم يكن مجرد خلاف في وجهات النظر، وإنما يتعلق بخطورة تداول وقائع غير مثبتة على الهواء.

وتابع فارس أن عدم وجود عقوبة في مثل هذه الحالات كان من الممكن أن يفتح الباب أمام تكرار الأمر، قائلًا إن كل صحفي أو إعلامي أو ضيف كان يمكن أن يخرج على الهواء ويتحدث عن وقائع أو حوارات مزعومة بين الحكام واللاعبين أو الأجهزة الفنية أو حتى طواقم التحكيم.

وأشار إلى أن قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يمثل، من وجهة نظره، «إنذارًا واضحًا لأي حد ممكن يكرر نفس السلوك»، معتبرًا أن ما حدث أصبح موثقًا من خلال التحقيقات وقرار المجلس، إلى جانب ما سبق وأعلنته لجنة الحكام بشأن الواقعة.

كانت لجنة الحكام قد أكدت أن مراجعة التسجيلات الكاملة لغرفة تقنية الفيديو لم تثبت صحة ما تردد بشأن الحوار المزعوم.

وشدد الإعلامي محمد فارس على أن الأهلي لا يحتاج إلى من يدافع عنه بالكلام، لكن الحقيقة تحتاج إلى أشخاص يتمسكون بها حتى النهاية، مؤكدًا أنه يرى ضرورة مواجهة أي محاولات لصناعة روايات جديدة مرتبطة بالنادي.

واختتم فارس حديثه برسالة حادة، قائلًا: «كل مرة هيتعمل فيها سكريبت جديد، هتلاقوا قدامه ناس جاهزة تفك الأسكريبت من أول مشهد لآخر مشهد».

كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد وافق على توصية لجنة الشكاوى بمنع ظهور كريم حسن شحاتة لمدة شهر، على خلفية الحلقة التي أذيعت في 29 أغسطس الماضي عبر قناة «الحياة».