2.63 مليار جنيه.. الشرقية تستعد لافتتاح 21 مشروعا بالصرف الصحي والطرق والكهرباء

أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الانتهاء من تنفيذ 21 مشروعًا بقطاعات الصرف الصحي والطرق والنقل والكهرباء، بإجمالي تكلفة بلغت 2 مليار و62 مليونًا و900 ألف جنيه، تمهيدًا لافتتاحها خلال شهر سبتمبر الجاري، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ145، والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام.

وأكد محافظ الشرقية أن هذه المشروعات تأتي في إطار حرص المحافظة على تنفيذ خطط التنمية والمشروعات الخدمية والتنموية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة أفضل لهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى جودة الحياة.

وأوضح المحافظ أن المشروعات الجاهزة للافتتاح تشمل 8 مشروعات في قطاع الصرف الصحي بتكلفة إجمالية بلغت 687 مليونًا و900 ألف جنيه، حيث شهد مركز الزقازيق الانتهاء من مشروع توسعات معالجة الزنكلون بتكلفة 52 مليون جنيه، ورافع صرف صحي الزند بتكلفة 40 مليون جنيه، فيما تم الانتهاء بمركز أولاد صقر من محطة معالجة قصاصين الأزهار بتكلفة 143 مليونًا و200 ألف جنيه، ومحطة معالجة كفر الفرايحة بتكلفة 159 مليونًا و200 ألف جنيه.

وفي مركز فاقوس، تضمنت المشروعات محطة معالجة سنيطة الرفاعين بتكلفة 64 مليونًا و500 ألف جنيه، ومشروعي صرف صحي سوادة 1 وسوادة 2 بتكلفة 99 مليون جنيه و95 مليون جنيه على التوالي، بينما شهد مركز ديرب نجم الانتهاء من مشروع رافع صرف صحي المناحريت بتكلفة 35 مليون جنيه.

وفي قطاع الطرق والنقل، تم الانتهاء من 4 مشروعات بإجمالي تكلفة بلغت 75 مليون جنيه، تضمنت إنشاء ورصف طريق مصرف إكوة بمدينة القنايات بتكلفة 30 مليون جنيه، وإنشاء كوبري مشاة عبد المنعم رياض بمدينة بلبيس بتكلفة 14 مليون جنيه، إلى جانب رفع كفاءة كوبري مشاة أبو عميرة بحي أول الزقازيق بتكلفة مليون جنيه، ورصف دائري الإبراهيمية بتكلفة 30 مليون جنيه.

كما تضمنت المشروعات الجاهزة للافتتاح 9 مشروعات بقطاع الكهرباء بإجمالي تكلفة بلغت مليارًا و300 مليون جنيه، على نطاق محافظة الشرقية، شملت أعمال إحلال وتجديد وتوسعات شبكات الجهد المتوسط الهوائية بتكلفة 133 مليون جنيه، وشبكات الجهد المتوسط بالكابلات بتكلفة 317 مليون جنيه، وشبكات الجهد المنخفض بتكلفة 151 مليونًا و300 ألف جنيه، إلى جانب إحلال وتجديد وتوسعات المحولات والأكشاك بتكلفة 112 مليون جنيه، وإحلال وتجديد وتوسعات خلايا الجهد المتوسط «8 خلايا» بتكلفة 9 ملايين و600 ألف جنيه.

وشملت مشروعات الكهرباء كذلك تطوير 11 إدارة كهرباء، هي إنشاص والإبراهيمية وشرق منيا القمح والبر الشرقي وديرب نجم وكفر صقر وههيا والحسينية ووسط الزقازيق والعباسة والجامعة، بتكلفة إجمالية بلغت 90 مليون جنيه، فضلًا عن تنفيذ موزع كهرباء السواقي بمركز أبو كبير بتكلفة 180 مليون جنيه، وموزع كهرباء المؤانسة بمركز كفر صقر بتكلفة 130 مليون جنيه، وموزع كهرباء عبد المنعم نبيه بمركز بلبيس بتكلفة 185 مليون جنيه.

وأشار محافظ الشرقية إلى أنه من المقرر خلال شهر سبتمبر الجاري، وفي إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي، افتتاح 66 مشروعًا تنمويًا وخدميًا بتكلفة إجمالية تصل إلى 2.7 مليار جنيه بمختلف المراكز والمدن، في قطاعات الصحة والطرق والنقل والأبنية التعليمية والصرف الصحي والأزهر والأوقاف والشباب والرياضة والطب البيطري والكهرباء.

وأكد المحافظ أن افتتاح هذه المشروعات يعكس حجم ما تشهده محافظة الشرقية من طفرة تنموية في مختلف القطاعات، ويأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير البنية التحتية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.